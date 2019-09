Evento traz grandes atrações da música gospel a Manaus

Evento vai ocorrer no Pódium Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (30) o público evangélico de Manaus já possui compromisso na agenda. O



‘Celebra Manaus’ traz grandes nomes da música gospel como Isadora Pompeo e Gabriela Rocha. O evento será no Pódium Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Celebra Manaus é um evento gospel que tem por objetivo celebrar e reunir os cristãos para adorar o Senhor. A festa acontece uma vez no ano e traz cantores de renomes nacionais e apresentação de djs durante os intervalos.



De acordo com a Vida Produções e Eventos, responsável pelo evento, terá ainda atrações como Thalissa Faleiro, Junior Lira, Dj Emerson’s, Hope, Dj Profeta e Cord’s. As apresentações iniciarão às 22h.



Isadora Pompeo

Isadora Pompeo é cantora e compositora da música cristã | Foto: Divulgação

Isadora Pompeo é cantora e compositora da música cristã. Ficou famosa por meio do Youtube e da sua música. Natural de Caxias de Sul, atualmente mora em São Paulo por conta da sua carreira musical e tem apenas 20 anos.



Conhecida pelas capas de músicas gospel, Isadora tem mais de 2 milhões de inscritos e 98 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Selecionada pelo Google como uma das apostas musicais do ano de 2017, ela lançou, por meio da Musile Records, seu primeiro álbum de estúdio, Pra Te Contar os Meus Segredos. Atualmente suas recentes músicas é “braços de amor” e “como nunca antes”. E suas múscias conhecidas é o “o nome de Jesus”, “Oi, Jesus”, “Toca em mim de novo”, “Guia-me”, “Deus perfeito”.



Gabriela Rocha

Neste ano, Gabriela lançou cinco singles com destaque para “Hosana” que no primeiro dia atingiu 1 milhão de acesso. | Foto: Divulgação

Dona de uma voz marcante, Gabriela tem cantado por todo Brasil e impactado vidas por meio de suas ministrações com autenticidade e personalidade. Com o foco de levar o amor de Cristo a multidões, a visibilidade de suas ministrações se encontra expressiva nas redes sociais e plataformas digitais. No seu canal do YouTube com mais de 1,4 bilhões de visualizações, é mais de 4,9 milhões de inscritos, sendo o maior de um cantor gospel no mundo.



No início de 2018 lançou o 'EP CÉU' com 5 novas músicas impactantes, uma delas a ‘LUGAR SECRETO’, que estourou em todo Brasil com mais de 294 milhões de acessos em pouco mais de 1 ano e ‘EU NAVEGAREI’ com mais de 134 milhões de acessos. No mesmo ano, se associou ao selo Onimusic, por onde lançou o EP CÉU.



Neste ano de 2019, lançou cinco singles com destaque para “Hosana” que no primeiro dia atingiu 1 milhão de acesso. Em maio/2019 lançou seu 1º Livro, ‘JESUS TODO DIA’, pela Editora Gente e com 100% dos valores das vendas revertidos ao GRAACC (Hospital de Combate ao câncer infantil).

Onde comprar?

Os ingressos para o evento estão à venda nos seguintes valores de meia-entrada: R$ 30 (pista), R$40 (front stage) e R$ 70 (camarote). As entradas podem ser adquiridas nas lojas ADJI do Manauara Shopping e Amazonas Shopping. E lojas MG SURF situadas no Shopping Sumaúma e Shopping Grande Circular.