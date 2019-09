Tarumã Alive movimenta Praia da Lua com 24 horas de programação

Manaus- A Praia da Lua será cenário do Tarumã Alive , que chega a quarta edição neste sábado, (31), com 24 horas de programação e entrada gratuita. O evento, com assinatura da Acauã Eventos, Sup Amazonas e Ecolazer, contará com oficinas de sustentabilidade, lojas de produtos sustentáveis, praça de alimentação, atividades esportivas, como slackline e stand up paddle (SUP), grafite e shows da cantora Márcia Novo, Jander Manauara, das bandas A Toada, The Stone Ramos, Johnny Jack Mesclado, Casa de Caba, Pororoca Atômica, além da DJ Rafaela Militão, que comandará as pick ups.

A programação iniciará às 12h e o acesso será por meio de barcos e lanchas, com saída pela Marina do Davi, na Estrada da Ponta Negra.

A cantora Márcia Novo, uma das organizadoras do festival, explica que o projeto tem o objetivo de proteger a área do rio Tarumã-Açu com conscientização ambiental e mutirões de limpeza, assim como promover inclusão social através do esporte e da cultura.

“O rio Tarumã está em risco e o nosso propósito é chamar atenção para esse problema e engajar a comunidade que frequenta o rio e os flutuantes a ter mais consciência ambiental, não jogar lixo e cobrar fiscalização nessa área de lazer da cidade”, afirma a produtora. “Nossas ações de coleta de resíduos são primordiais para diminuir, em pequena escala, o impacto da poluição e de grande importância para dar visibilidade ao problema da poluição. A cada edição, temos mais voluntários, o que permite maior coleta de resíduos. Na última edição, por exemplo, foram coletadas nove toneladas de lixo”.

Gincana

Márcia adianta que, durante o evento, também haverá coleta de resíduos na Praia da Lua, trata-se da Gincana Rei e Rainha do Lixo.

“É mais um mutirão de limpeza e quem catar mais lixo será premiado com um kit de produtos de sustentabilidade”, conta a organizadora. “Vamos trabalhar a cabecinha das pessoas para que não joguem lixo na praia, que separem os resíduos corretamente. Teremos pontos de coleta seletiva durante todo o evento”.

O Tarumã Alive terá área de camping para o público, com estrutura de bares e alimentação.

