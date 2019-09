Bonecos do grupo ‘Giramundo’ são atrações do Passo a Paço em Manaus

As 950 marionetes, que já encenaram ou ainda encenam as peças do grupo, compõem o maior acervo de coleção privada do Brasil. | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos maiores sucessos de teatro de bonecos, o grupo ‘Giramundo’, será a grande atração das artes cênicas do Festival Passo a Paço 2019, da Prefeitura de Manaus. Vindo diretamente de Belo Horizonte (MG), os famosos bonecos ganharão uma exposição no Les Artistes Café Teatro e também realizarão intervenções artísticas pelas ruas do centro histórico durante os quatro dias do festival, que este ano acontecerá de 5 a 8 de setembro.



A exposição montada no Les Artistes Café Teatro contará um pouco da história do grupo, em comemoração aos seus quase 50 anos de existência.

Aproximadamente 180 bonecos de diferentes estilos e tamanhos irão compor a exposição, apresentando cronologicamente as fases do Giramundo desde seu surgimento, nos anos 70, até os dias atuais.

“Cada boneco é feito para espetáculos e depois ele se torna uma peça de exposição, então alguns bonecos estão na ativa e outros, não. Já para o cortejo, iremos levar seis bonecos chamados de bonecos “habitáveis” em que as pessoas vestem, estilo boneco de Olinda, mas não é a mesma coisa. O cortejo acontecerá sempre nas aberturas das atividades do festival”, explicou o produtor do grupo Giramundo, Ricardo da Mata.

Aproximadamente 180 bonecos de diferentes estilos e tamanhos irão compor a exposição | Foto: Divulgação

Criação e reconhecimento

O ‘Giramundo’ foi criado pelos artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso e Madu. Além de ser um dos grupos de teatro de bonecos mais premiados em todo o mundo, o grupo é uma atração para todos os tipos de público: do adulto ao infantil. A cada ano, além de montar um novo espetáculo, o grupo faz uma remontagem. As 950 marionetes, que já encenaram ou ainda encenam as peças do grupo, compõem o maior acervo de coleção privada do Brasil.

Nos anos 2000, o grupo se institucionalizou e ampliou sua pauta de atividades, abrindo seu museu, escola e estúdio de animação e incorporando a criação de produtos como livros, vídeos e brinquedos.

Passo a Paço

Em sua sexta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, consolidado como o maior festival de artes integradas da Amazônia, promove o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais no berço histórico da capital amazonense.

Este ano, o Passo a Paço acontecerá de 5 a 8 de setembro, e trará como principal atração internacional o cantor CeeLo Green.

Na cena nacional, os principais palcos do festival receberão nomes como Jaloo, Letrux, Sidney Magal, Roberta Miranda, Baco Exu do Blues, Liniker e os Caramelows, Ludmilla, Emicida, Fagner e Zeca Pagodinho, além de shows de mais de 30 artistas locais.