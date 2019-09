Viola Davis vai interpretar Michelle Obama em nova série

Viola Davis vai interpretar Michelle Obama em uma nova série sobre primeiras-damas. Em "First Ladies" a atriz fará o papel de uma advogada e escritora casada com Barack Obama. No Instagram, ela disse que se sente orgulhosa pelo novo papel.

Recentemente o casal Obama criou sua própria produtora, a Higher Ground Productions. "First Ladies" tem previsão de estreia para o início de 2020, logo após Viola encerrar a última temporada de "How to Get Away with Murder".