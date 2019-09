Doutor do Arrocha lança DVD neste sábado (31), no 'Mumu'

Manaus - Depois de lotar o Clube Municipal durante a gravação do primeiro DVD da carreira, no dia 13 de abril, o cantor Carlinhos do Boi, conhecido como “Doutor do Arrocha”, lança o produto audiovisual de “sofrência”, neste sábado (31/08), a partir das 21h, na mesma casa de show, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona centro-sul de Manaus. O show integra a “Caravana do Amarildo Paixão” e contará com a participação de mais cinco artistas regionais.

De acordo com Carlinhos do Boi, os ingressos para o show de lançamento do DVD “Doutor do Arrocha” já estão disponíveis e podem ser adquiridos nos valores de R$ 20 (antecipado), R$ 30 (no dia do show) e R$ 200 (mesa VIP), na bilheteria do Clube Municipal.

Carlinhos ressalta que o mais recente trabalho marca a trajetória de um ano no rimo do arrocha e os 21 anos de carreira. Ele disse que o DVD conta com as participações dos ícones da música amazonense como Arlindo Jr. e Zezinho Correa.

“Foi um show inesquecível, em que celebrou todo o nosso esforço ao decidir há quase dois anos pelo ritmo mais gostoso do Brasil. As músicas estão tocando nas rádios da capital e do interior do Amazonas. Caiu na boca do povo. Lembro muito bem que o público compareceu em peso e curtiu a sofrência no nosso ritmo. O DVD está sensacional, principalmente pela participação dos nossos artistas Arlindo e Zezinho”, comentou Carlinhos.

O cantor disse que as primeiras pessoas que chegarem no Clube Municipal vão receber os DVDs do “Doutor do Arrocha”. Ele avisou que o show não tem hora para acabar, neste sábado, com muita sofrência ao som de sertanejo, brega e arrocha. “Vamos levar os sucessos do DVD como ‘Meu primeiro Amor’, ‘Solteiro não trai’, entre outros sucessos. Vamos ter uma superprodução mais uma vez para marcar um show inesquecível”, disse o artista amazonense.

Além do grande show do “Doutor do Arrocha”, o evento vai contar com a participação da Banda do Municipal, Edy Castro, Mustafa Said, Anderson Cleyton e Janjão.

*Com informações da assessoria