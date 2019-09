'Ação com Amor' oferece stands promocionais para ajudar instituições

Manaus - O 1º evento beneficente ‘Ação com Amor’, em comemoração ao aniversário de 15 anos da TV comunitária Cidade, acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro, na Arena da Amazônia, com entrada gratuita, participação de artistas, autoridades e atrações musicais.

Autônomos e empresários, que desejam expor seus produtos no local, poderão adquirir stands com valores promocionais de R$ 600 até R$ 1 mil.

Quem desejar obter mais informações poderá ligar para os números 3877-9642/ 99602-2252 ou ir até a sede da TV Cidade, situada na Rua O, nº 136, Conjunto Ipase, Compensa I.

Evento conta com o apoio dos representantes das instituições, que serão beneficiadas | Foto: Divulgação

O evento que conta com apoio da prefeitura de Manaus e Governo do Estado, direcionará a arrecadação para 15 instituições.

A diretora da TV Cidade, Socorro Granjeiro, comemora os 15 anos da emissora com novidades. Isso porque, ela adianta que em breve os telespectadores irão ter acesso a grade de programação plural por meio do próprio aplicativo, que passa por fase de testes e, ainda, e da inauguração do primeiro estúdio da TV Cidade, que será lançado no Bazar Solidário.

“Nesses 15 anos, já passaram uma média de 500 universitários por aqui. Me sinto muito feliz em ter contribuído para o engrandecimento da carreira de muitos jovens e da inserção deles no mercado de trabalho tão concorrido na nossa cidade”, disse Socorro. Para ela, a emissora acessível aos telespectadores por meio do canal 3 da Net enaltece a pluralidade de conteúdo e programação independente e de qualidade.

Entre as entidades que serão homenageadas e beneficiadas pelo evento estão a Liga Amazonense Contra O Cancer (LACC), Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC), Lar das Marias, Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam), Desafio Jovem, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam), Pestalozzi, Lar Batista Janell Doyle, Associação de Apoio as Pessoas Portadoras de Necessidades Excepcionais (AAPPNE), Abrigo O Coração do Pai, Casa Andréa, Casa Vhida, Raio de Sol, Crianças Cardiopatas e Associação de Inclusão Social e Acessibilidade da Pessoa com Deficiencia e Idosos (Aisa-PcDi).