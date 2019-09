'Vacas Bravas' encerra temporada no Ateliê 23, em Manaus

Manaus- A temporada do espetáculo “ Vacas Bravas ” no Ateliê 23 (Rua Tapajós, no Centro) encerra neste fim de semana, com apresentações às 20h, na sexta-feira (30) e no sábado (31). A história traz elementos das relações e metáforas que propõem uma leitura subjetiva ao espectador sobre não aceitar o que é imposto.

Em cinco semanas em cartaz, o diretor e ator Taciano Soares destaca que a receptividade do público foi interessante diante da série de provocações feitas durante o espetáculo.

“A temporada foi muito boa, ficamos felizes com as reações das pessoas, porque o espetáculo é muito subjetivo, não é de uma leitura fácil e sabemos que isso sempre é um risco, mas acreditamos nesse teatro que, às vezes, não é de entender, às vezes, é de sentir”, comenta o artista. “Pessoas muito emocionadas vieram falar conosco e, mais que parabenizando, elas agradeceram pela experiência. Ouvimos algumas vezes das pessoas que, dias depois da apresentação, ainda estavam digerindo dado o volume de provocações que o espetáculo faz”.

A peça acontece em três territórios: o da mãe, do afeto e do artista, que são levados a cena pelos atores Ítalo Rui, Diego Bauer, Jôce Mendes e Julia Kahane, além de Taciano, que assina a direção e dramaturgia com Jean Palladino. A ficha técnica conta também com a assistência de direção de Isabela Catão, figurinos de Eric Lima, responsável pelo lettering e design gráfico, e Laury Gitana, que está na operação de luz e cenotécnica com Wilas Rodrigues, operador de som; iluminação de Daniel Braz e Priscilla Lima, trilha sonora de Number Teddie e colaboração de Clara Monteiro, carimbos de Turenko Beça, confecção de figurino de Helena Oliveira, provocação corporal de Viviane Palandi e estágio de Paulo Tiago.

Os ingressos ficarão disponíveis na bilheteria da casa por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada para artistas, estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais).

Programação

Primeira estreia do Ateliê 23 em 2019, “Vacas Bravas” deve voltar em dezembro para nova temporada. Segundo Taciano, o espaço tocará outros trabalhos da companhia entre os meses de setembro e outubro.

“Em setembro teremos o ‘Ensaio da Despedida’ e, em outubro, volta o show musical ‘Ouve’, que reúne todas as trilhas sonoras das produções do Ateliê”, adianta o diretor.

A casa conta ainda com uma exposição permanente sobre a trajetória da companhia em espetáculos

*Com informações da assessoria