Quadro vai a leilão beneficente está exposto no Pátio Gourmet

O quadro está em exposição no Pátio Gourmet | Foto: Divulgação

Manaus- A obra do artista Cláudio Andrade está em exposição no Pátio Gourmet, do conjunto Morada Sol até sábado, (31). O quadro, que representa a esperança e a vida, está sendo leiloado e a renda será revestida para o tratamento de pacientes com câncer.

O quadro, pintado em tela de 120cmx120cm, mostra o satélite de onde saem os raios de luz que simbolizam a vida e a pomba branca, que é o símbolo da paz e da esperança. Abaixo, a Floresta Amazônica, com os pigmentos que também simbolizam a vida e tudo o que se movimenta.

Após mais de 30 anos exercendo atividade como pintor, Andrade estava há oito meses afastado do ofício, por orientação médica. Ao ser convidado para o leilão, ele aceitou prontamente abrir uma exceção em nome da causa, sendo a obra, a única criada por ele durante o ano de 2019. Mais informação sobre o leilão no número 98184-8184.

