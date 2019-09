Tico Santa Cruz, Dj Negralha e Wanderley Andrade agitam festival no AM

Manaus - Com objetivo de fomentar a produção artística autoral , a segunda edição do Festival Universitário de Música (ManiFest) conta com mais de 30 atrações, dentre elas Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonauta; Roque Clube, o DJ Negralha (O Rappa) e o cantor Wanderley Andrade. O festival acontece no sábado (31) e domingo (1º), a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.



O Manifest premiará os melhores artistas em categorias específicas. O acesso ao evento custa 1 kg de alimento não-perecível.

Segundo o coordenador do evento, Maick Soares, a criação do festival veio da ideia de valorizar a cultura regional por meio dos trabalhos autorais de artistas amazonenses.

“O objetivo do evento é retomar a agenda dos festivais universitários que aconteciam na década de 80 e 90, no sentindo de valorizar a cultura regional, mas com foco principal a produção autoral dos artistas locais. Temos a necessidade de valorizar cada vez mais a turma que vem produzindo excelentes trabalhos no Amazonas”, contou Maick.

O festival vai premiar os três primeiros colocados | Foto: Divulgação

Na edição do ano passado, aconteceu no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, e contou com 15 bandas. Neste ano, mais de 74 músicas autorais foram inscritas no evento, provenientes de artistas do Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Pará, e 20 foram selecionadas para concorrer ao festival.

A seleção foi feita por meio de uma comissão composta por cinco profissionais da área da música e artes, designados pela Comissão Organizadora do Evento.

No sábado (31), o vocalista do Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz será a atração da abertura do festival, que acontece às 16h.

No domingo (1º), o evento conta com o DJ Negralha apresentando um estilo próprio que mistura rap, soul, reggae, Dub e MPB. O artista já gravou dois discos com banda de Afrojazz e foi membro fundador do grupo Eletrosamba, além de ter tocado com O Rappa por 20 anos.

Ainda no domingo (1º), o ‘Traficante do Amor’, Wanderley Andrade, estará no palco do ManiFest, cantando os seus maiores sucessos.

Essa é a segunda edição do ManiFest | Foto: Divulgação

Premiação

O festival premiará os três melhores artistas que serão avaliados pelo conjunto da obra: primeiro lugar com R$ 7 mil; segundo lugar com R$ 5 mil e terceiro lugar com R$ 3 mil. Também serão premiados os artistas que se destacarem nas categorias: melhor arranjo, melhor letra, melhor intérprete e voto popular.

Por ordem alfabética, os selecionados são: Aliens (Conduta 092); Amor de Guaraná (Jaime Pereira); Barco de Papel (Queni Lopes); Branca (Junior Rodrigues); Caminheiro (Diego Abreu); Cultura de Roda (Victor França); Deus Nunca Erra (Rodrigo Falcão); Estrada Real (Ludi Sousa); Estradas (Contra TempoS); Gotas de Chuva (Giovanni Briglia); Lonsdaleita (Jorjão Pampolha); Manaus Eterno Amor (Jânio Queiroz); Mata (Bruno Rodriguez); Mantenha Distância (Gramophone); Meu Teremim (Jéssica Stephens); Minha Nega (Isadora Fernanda); Na Cara e Na Coragem (Marrapaiz); Naiá (Ramon Carneiro); Pra Sempre (Kduo & Big Rose); Três Gerações (Kely Guimarães).

Conscientização

A entrada para o público em geral será de 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição de caridade ainda não definida. O evento também contará com uma praça de alimentação com comidas diversas e um espaço dedicado à 15ª edição da Feira de Empreendedores Criativos da FAS - Fundação Amazonas Sustentável.

Mais de 30 atrações participarão do festival | Foto: Divulgação

“O principal objetivo é oportunizar que esses artistas tenham visibilidade e sejam reconhecidos pelo seu trabalho no cenário cultural de Manaus. É importante que eventos como o ManiFest aconteçam, pois, além de valorizar e descobrir novos talentos, é uma porta que se abre para a divulgação do trabalho deles”, comenta a produtora do evento, Antonia Baracho.

Além disso, pensando na importância dessas manifestações culturais e sociais, as noites de festival se tornaram temáticas. No sábado (31) as cores do evento serão em lilás em alusão ao Agosto Lilás – Campanha de Combate à Violência Contra Mulher, e no domingo (1º), a temática torna-se amarela, em prol do Setembro Amarelo – Campanha de Prevenção ao Suicídio.

A ONG Pegadas de Amor também marcará presença no festival e a população pode ajudar adotando um dos pets que moram no abrigo, doando ração ou material de limpeza ou comprando os produtos.