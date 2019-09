A Dona do Pedaço: Maria da Paz pode não ser a mãe de Josiane

Tem algo de muito estranho acontecendo em ' A Dona do Pedaço '. Maria da Paz (Juliana Paes) dará mais uma pista de que sua filha Josiane (Agatha Moreira) pode ter sido trocada na maternidade. No centésimo capítulo da trama, surge Joana (Bruna Hamú), uma jovem bastante simpática, que irá acudir a boleira quando o carrinho de Maria da Paz for roubado por garotos de rua. As duas fazem amizade e Maria da Paz dirá que tem a impressão que as duas já se conhecem de algum lugar.

Ao que tudo indica, a ideia de Walcyr Carrasco é trabalhar mesmo a ideia de que as duas podem ser mãe e filha. Em uma das conversas, Joana ficará intrigada pela maneira com que é observada por Maria da Paz enquanto come um de seus bolos.

"Tá me olhando assim por quê?", pergunta. "Eu já quis tanto que minha filha comesse meu bolo com o mesmo gosto que você come", comenta a boleira."Qual o problema? Seu bolo é ótimo!", elogia Joana. "Ela tinha vergonha, porque diziam que era filha da boleira", lembra a mãe de Josiane.

"Eu adorei. Sua filha... Você fala pouco da sua filha", reparará a moça. "Eu prefiro não falar. Dá um nó na garganta quando falo dela. Tem muita coisa triste aqui no meu coração", diz, entristecida.

Antes, Walcyr já havia deixa no ar que a filha de Maria da Paz havia sido trocada, a equipe chegou a gravar cenas alternativas no hospital onde as cenas do nascimento de Josiane foram gravadas. Detalhe que não é apenas com Maria da Paz que Joana irá mexer: Rock (Caio Castro) fica apaixonado por ela depois de terminar tudo com Fabiana (Nathalia Dill).

Bruna Hamú, que interpreta Joana, estava longe das novelas desde 'A Lei do Amor'. Em entrevista ao site 'GShow', ela comentou de sua ansiedade para o começo do trabalho.

"Fiquei longe das novelas para me dedicar ao meu filho, mas, agora que ele completou dois anos, estava querendo voltar à minha rotina antiga. Só não esperava um convite para 'A Dona do Pedaço'. Foi muito melhor do que eu esperava", afirmou.

"Fiquei muito feliz e surpresa. Nunca trabalhei com a Juliana nem com o Caio, mas sou fã dos dois desde sempre. Tenho certeza que vai ser incrível", conta. "Joana é uma menina muito boazinha. Acredito que o público vai torcer por ela. Ela é o oposto da Josiane".