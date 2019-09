Ximbinha comanda o 'Cabaré do Brega' dia 4 de setembro em Manaus

Manaus - No próximo dia 4 de setembro, véspera de feriado, acontece pela primeira vez em Manaus o "Cabaré do Brega". A Banda Play 7, Ximbinha, Waldo César e Banda do Municipal irão comandar a festa.

O evento será realizado, a partir das 21h, no Clube Municipal, localizado na Avenida Torquato Tapajós, em Flores, na Zona Centro-Sul da capital amazonense, e promete muita animação.

"Estamos trazendo grandes atrações do nosso querido Pará. Essa noite ficará marcada para os amazonenses, paraenses e todos os amantes deste ritmo contagiante", afirma fala Suh Morikawa, coordenadora do evento.

Os ingressos estão à venda no próprio Clube Municipal e na loja Moda Vip, localizada na rua Penetração, bairro São José 2, na Zona Leste

