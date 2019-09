O romantismo de Fábio Jr. retorna a Manaus neste sábado (31)

Manaus - Um dos grandes destaques da música romântica brasileira retorna à capital amazonense neste sábado (31) a partir das 21h, no Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus. O cantor Fábio Jr. promete emocionar os fãs apresentando músicas que fizeram parte da vida de muitos apaixonados.

Uma das novidades desta turnê é o cenário, revelado através de painéis de led, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada. O conceito da proposta, criativa e versátil, permitirá que Fábio Jr. utilize a mesma cenografia em todos os shows, independentemente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com o auxílio da iluminação que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo a parte.



Com mais de 30 trabalhos em sua discografia, Fábio Jr. é um artista reconhecido como compositor, ator e apresentador | Foto: Divulgação

Além disso, as novidades ficam por conta do repertório, que contou com a participação do público na escolha do set list. O cantor fez uma enquete com uma lista de músicas nas redes sociais. Outro momento que promete emocionar o público é durante o especial acústico, onde Fábio Jr. demonstra toda a sua sensibilidade.



Fazem parte do repertório, grandes sucessos da carreira do artista, como “Só Você”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”, que continuam dando todo o toque de romantismo ao show. Além de músicas que fazem sucesso na voz de outros cantores como, “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

Com mais de 30 trabalhos em sua discografia, Fábio Jr. é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador. Ele já interpretou personagens marcantes em novelas brasileiras, em destaque para o conquistador Jorge Tadeu, em “Pedra Sobre Pedra”. Em entrevistas à imprensa, o cantor já declarou que sente vontade de retornar o trabalho artístico na área da atuação.

Fábio Jr. retorna a capital amazonense com acústico dedicado aos fãs | Foto: Divulgação

A banda que o acompanha nos shows é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D¹Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.



Parceria com José Augusto



No dia deste mês, o cantor José Augusto lançou single “Um Brinde ao Amor”, gravada nos estúdios Mosh, em São Paulo, numa parceria inédita com o cantor Fabio Jr.



“Mais uma vez, o Zé acertou em cheio. Um ‘Brinde ao Amor’ é um sucesso, melodia boa com uma letra leve que fala de amor. Estou feliz demais por fazer parte desse momento”, declarou Fábio Jr.



Filhos



Nos Dia dos Pais deste ano, o autor da música “Pai” reuniu todos os cinco filhos em uma publicação no instagram com a legenda “Tudo meu”. Na imagem, Krizia e Tainá Galvão, Fiuk, Cleo e Záion se apertam no sofá com o pai.

Cleo é filha do segundo casamento de Fábio, com a atriz Glória Pires. Com Cristina Karthalian, seu terceiro casamento, ele teve Krizia, Tainá, e Fiuk. No sexto, com a modelo Mari Alexandre, teve Záion. Fábio Jr. Fernanda Pascucci é a sétima esposa de Fábio Jr., e o casal está junto desde 2016.