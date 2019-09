Palcos do festival serão marcados pela diversidade musical

Manaus- Com atrações nacionais e internacional, além de shows inéditos de artistas locais, a sexta edição do Passo a Paço , que este ano acontecerá nos dias (5), (6), (7) e (8) de setembro, promete contagiar o público que comparecer ao evento com um leque musical diversificado. Toda a programação acontecerá no centro histórico e integra a programação de 350 anos da cidade de Manaus.

O cantor Ceelo Green, como atração internacional, 13 grandes nomes da música nacional, além de mais de 30 atrações locais se apresentarão nos três palcos do festival: Malcher, Banana e Coreto, e também no “Palco Arena”, que será montado exclusivamente no domingo para o “Passinho”, destinado ao público infantojuvenil.

Palco Plataforma Malcher

Montado às margens do rio Negro, dentro do Porto de Manaus, o palco Plataforma Malcher, receberá, durante os três primeiros dias do festival, a atração internacional, as nacionais e locais.

A programação do palco no primeiro dia do festival, (5), iniciará com a DJ May Seven, às 18h. Às 19h30, será a vez da banda Gramophone. Em seguida, às 21h, a atração nacional Ludmilla, e encerrando o primeiro dia, a atração internacional, CeeLo Green.

Abrindo o lineup do palco no segundo dia, (6), a banda Coletivo 333, às 18h. Na sequência, às 19h30, será a vez da banda Bumba Meu Rock. Em seguida, às 21h, a atração nacional Fagner comandará o palco da Plataforma Malcher. Às 22h50, o rapper Emicida, também atração nacional, finalizará a programação do segundo dia

Já no sábado, (7), o cantor Santaella abrirá a programação às 18h. Em seguida, a cantora Márcia Novo comandará o show, Baile da Papaizinha, com artistas convidados, às 19h30. Às 21h, a atração nacional Zeca Pagodinho, e encerrando o último dia de apresentações no palco Plataforma Malcher, às 22h40, Liniker e os Caramelows.

Durante os três dias de shows na Plataforma Malcher, a DJ Carol Amaral estará comandando os intervalos com o melhor da cena musical.

Palco da Banana

Uma das novidades deste ano no festival é a ampliação do espaço para um novo palco, o da Banana. Localizado ao lado da Alfândega, dentro do Porto de Manaus, o palco ocupará o estacionamento do complexo portuário, com espaço mais amplo para o público.

No dia (5), a programação no palco da Banana iniciará com o cantor James Rios, às 16h30. Em seguida, às 18h, a atração nacional, Roberta Miranda. Às 19h40, a banda Saturno assumirá o palco. Às 21h10, a cena indie tomará conta do local com a participação do cantor e DJ Jaloo, encerrando o primeiro dia de shows no palco.

Na sexta-feira, (6), a programação iniciará com a atração local, Mady e Seus namorados, às 16h30. Na sequência, a atração nacional Sidney Magal comandará o palco da Banana. Às 19h40, será a vez de Anne Jezini se apresentar. A cantora, instrumentalista, atriz e escritora, Letrux, encerrará as apresentações do palco Banana, entrando às 21h10.

As irmãs Lary Go & Strela abrirão a sequência de shows, às 16h30, do terceiro dia, (7). Em seguida, às 18h, será a vez do ‘rei do arrocha’, Guto Lima. Às 19h40, a banda Oblivion assumirá o palco. Às 21h10, a atração nacional Baco Exu do Blues encerra a programação de sábado no palco Banana.

Neste palco, quem comandará os intervalos com os hits de sucesso será o DJ BSRapha.

Palco Coreto

Abrindo os shows no Coreto, na Praça Dom Pedro II, na quinta-feira, (5), o cantor Serginho Queiroz entrará às 16h. Na sequência, às 17h40, será a vez de Sinézio Rolim. Às 19h20, Antônio Bahia assumirá o palco. Fechando as apresentações do primeiro dia, Catraia Rock se apresentará no Coreto às 21h.

No segundo dia, a programação iniciará às 16h com a banda Manauaras em Extinção. Na sequência, às 17h40, o grupo Mão pra Riba estará no palco do Coreto. Às 19h20, a cantora Elisa Maia seguirá com a programação. Às 21h, Pororoca Atômica assumirá o palco e encerrará o segundo dia de apresentações no palco Coreto.

No terceiro dia, (7), a dupla Raulnei e Rainier de Carvalho abrirá a sequência de shows do dia, às 16h. Já às 17h40, o cantor Dan Stump assumirá o palco Coreto. Às 19h20 será a vez do grupo Saravá. A banda Lótus entrará às 21h, encerrando o terceiro dia de shows no palco.

A companhia de dança amazonense Gandhicats se apresentará nos intervalos dos shows durante os quatro dias do festival.

Outra novidade da sexta edição do Festival Passo a Paço é o Passinho, totalmente dedicado ao público infantojuvenil. A programação, pensada no lazer e segurança de crianças e jovens, acontecerá no último dia do Passo a Paço 2019, domingo, (8). Nesse dia, a programação cultural estará concentrada no palco Arena (estacionamento do Paço da Liberdade) e no Coreto, junto à Feira Gastronômica.

No palco Arena, a programação contará com a apresentação da Companhia de Dança Gandhicats, às 16h30. Às 18h, Barbatuques comandará o palco. Já às 19h40, o Show da Zelda assumirá a sequência de apresentações da noite. Fechando a programação, às 21h10, a dupla de comediantes do FutParódias, que possui quase 7 milhões de inscritos no canal do YouTube com vídeos de paródias sobre futebol.

No palco do Coreto, às 16h o grupo Di Bubuia abrirá as apresentações do palco. Em seguida, às 17h40, será a vez de Marcella Bártholo abrilhantar o Coreto com o seu talento musical. Às 19h20, Lorenzo Fortes assumirá o palco. E às 21h, a jovem Raylla Araújo abrilhantará a noite com sua apresentação no Coreto.

