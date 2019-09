Mapa do Passo a Paço 2019 é divulgado pela Manauscult

Novidades para facilitar o deslocamento do público é destaque nesta edição do Passo a Paço | Foto: Divulgação / Manauscult

Manaus - Para os conterrâneos que estão na expectativa do Passo a Paço 2019, a Prefeitura divulgou o mapa do evento que estreará na próxima quinta-feira (5) até o domingo (8), no Centro Histórico de Manaus. A novidade para esse ano, é a ocupação da nova área dentro do Porto.

A entrada principal estará localizada, pela avenida 7 de setembro e rua Governador Vitório. Já a nova entrada, o público terá acesso pelo estacionamento do porto, em frente a terminal de ônibus da matriz. A nova abertura dará acesso ao palco Banana e a Plataforma Malcher.

os shows acontecerão em diferentes pontos do evento, simultaneamente | Foto: Divulgação / Manauscult

Saídas

Um dos destaques desta edição, para o público, serão as saídas após os shows. Quem estiver no palco Plataforma Malcher, poderá sair pela rua Visconde de Mauá. E caso queira seguir para o palco Banana, basta continuar o percurso pela travessa Vilvaldo Lima e, entrar pelo área portuária. Caso queiram retornar a feira culinária, poderá ter acesso pela rua Taqueirinha.

Para quem for curtir os shows no palco Banana, poderá sair pelo estacionamento do porto ou por um novo acesso, pela Capitania dos Portos e terminal de cargas, onde sairá ao lado do Mercado Adolpho Lisboa.

Confira os detalhes no mapa abaixo.

Mapa do Passo a Paço 2019 | Foto: Divulgação / Manauscult

Estrutura

O espaço opado pelo evento, abrangerá um espaço de 45.400 metros quadrados. Estarão disponíveis 200 banheiros químicos espalhados em diversos pontos. 10 pontos de bares estarão no perímetro do festival. Os dois principais palcos terão medidas de 20mX20m, equivalente aos grades palcos de festivais internacionais.

Para garantir a segurança do publico, haverá apoio dos bombeiros militares e civis, da Polícia Militar, Guardas Municipais e segurança particular.

Além dos shows, espetáculos e a feira gastronômica, o Museu da Cidade estará aberto para visitas | Foto: Divulgação / Manauscult

Palcos Coreto e Arena

O palco Coreto, localizado na praça Dom Pedro II, terá artistas se revezando com as apresentações e, no domingo (8), o grupo "Passinho" será a atração no espaço.

Ao lado do Museu da Cidade, na avenida 7 de Setembro, o palco Arena estará disponível ao publico apenas no domingo (8).

O espaço do Les Artistes Café Teatro, estará aberto com a exposição de bonecos "Mundo Giramundo".

O festival está no calendário da Cidade há 5 anos | Foto: Divulgação / Manauscult

Para mais informações do Passo a Paço 2019, basta acesso o portal vivamanaus.com.

*Com informações da assessoria