23° Festival de Cirandas de Manacapuru começa nesta sexta (30)

Manaus - Com três dias de música, dança e alegria, a 23ª edição do Festival de Cirandas de Manacapuru começa hoje (30) e segue até domingo (1º), no Parque do Ingá, conhecido como “Cirandódromo”, no município, conhecido como a “Princesinha do Solimões”, localizado a 84 quilômetros de Manaus. Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional disputam o título.

A abertura do festival fica por conta da Ciranda Tradicional, que neste ano apresenta o tema “Alado”, que tem como proposta emocionar o público com o “sonho de voar”

Já no sábado (31), o Grêmio Recreativo Folclórico Ciranda Flor Matizada apresenta a fábula “Hecatombe”, que mostra uma diversidade cultural e ressalta a beleza da fauna e flora da região amazônica. A Ciranda busca o quinto título do festival.

As princesas cirandeiras dos três grupos | Foto: Divulgação

Encerrando o festival, no domingo (1º), o Grêmio Recreativo Guerreiros Mura apresenta o tema ‘Tabaturuna’, levando ao conhecimento do público as principais lendas, contos e mitos que rodeiam a tribo dos índios Mura, além do espiritualismo, rituais e a força da etnia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur) do município e do Governo do Estado do Amazonas.

Itens

Cirandeira Bela Maylin Menezes, da Ciranda Tradicional | Foto: Divulgação

Os itens individuais que concorrem a notas são: Cantador de Cirandadas, Apresentador, Porta-Cores, Cirandeira Bela e Princesa Cirandeira. Enquanto os coletivos são: Cordão de Cirandeiros, Cordão de Entrada, Tocada ou Tocata da Ciranda, Alegorias, Fantasias de Destaques, Cirandada (letra e música), Harmonia Geral, Criatividade e Originalidade e o Tema e Desenvolvimento.

A duração das apresentações varia de 2h a 2h 30 e a soma das notas atribuídas a cada um desses itens determina o vencedor do festival.