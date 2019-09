Banda Jezz volta aos palcos durante o Festival Manifest, em Manaus

Manaus - Com a proposta de inovar o mercado musical local, a banda Jezz fundada em 2017, após um breve hiato, retorna aos palcos durante o Festival Universitário de Música (ManiFest), neste sábado (31), no Pódio da Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento é um festival de música autoral aberto ao público em geral, cujo objetivo é proporcionar espaço para que artistas divulguem seus trabalhos, promovendo a integração e o intercâmbio cultural entre a comunidade acadêmica e a sociedade.

A banda

Formada por Jess Furtuoso (vocal), Binho Rocha (guitarra), Duda (Baixo) e hoje com a presença de Diego Cavalcante (Guitarra) banda iniciou as atividades em abril de 2017 com a proposta de inovar o mercado musical com a vocalista Jess Furtuoso, formada em música pela Universidade Federal do Amazonas, a formação da banda conta com músicos profissionais de carreira.

Nos primeiros meses, o grupo já teve a oportunidade de tocar junto com vários artistas nacionais, Egypcio (ex Tihuanna, atual Cali Rock), Marcão Brito (Charlie Brown Jr), e Digão (Raimundos).

Questionado sobre a saída da banda Bates, o novo integrante afirma que nada foi planejado. “Sair da Bates e ingressar na Jezz não foi nada proposital. Acredito que o meu trabalho com a Bates tenha sido aproveitado ao máximo e querendo ou não eu deixei a minha marca lá. Tenho certeza que os meninos vão saber tocar o barco. Aqui na Jezz a experiência é outra, novos planos, novos trabalhos, novos aprendizados e a vida é feita disso, mudança, evolução, recomeço. Eu acredito que a minha soma com a Jezz vai dar uma força a mais nos trabalhos. ”, afirmou Diego.

A banda é uma das atrações do segundo ManiFest neste sábado (31) | Foto: Divulgação

Agenda

Em produção de músicas autorais, a banda cumpre agenda nesta semana em Manaus e em Porto Velho (RO). O vocalista do Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz, inspirou os integrantes da banda Jezz a movimentar o cenário musical autoral.

“O Tico tem uma expressão muito forte. Ele em si, prega muito o rock e incentiva as pessoas a movimentar o cenário. O movimento que ele fez com o Detonautas, desde o início da banda, foi algo de grande relevância para o cenário nacional. É o líder de uma banda que acumula muitos prêmios e marcou a adolescência de muita gente”, declara Jess Furtuoso, vocalista da banda Jezz.