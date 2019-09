Marcella Bártholo está entre as três finalistas do reality 'Be A Star'

O quarto episódio do reality “Be A Star!” consagrou a cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo, de 17 anos, entre as três finalistas do programa. A atração está perto de escolher a ganhadora que vai ser a protagonista do musical “Brilha La Luna”, inspirado em canções do grupo Rouge, sucesso no Brasil no início dos anos 2000. A final deve ser transmitida em uma live neste final de semana.

Os episódios do reality podem ser acompanhados no PortalPOPline e no canal do site, no YouTube. No vídeo divulgado na madrugada desta sexta-feira (30), as quatro candidatas tiveram que contracenar com as atrizes Lyv Ziese e Bel Lima, integrantes do elenco do musical, como as personagens “Calíope” e “Lilith”. Uma nova coreografia foi passada pelo bailarino Victor Maia, conhecido pelo programa “Caldeirão do Huck”, e em seguida executada pelas jovens com as atrizes. A prova testou a compatibilidade das possíveis “Lunas” com as personagens e Marcella foi elogiada pelos jurados. O resultado eliminou a paulista Luíza Carvalho, de 22 anos.

Mais de 200 meninas se inscreveram e outras 30, a exemplo de Marcella, foram pré-selecionadas pelos organizadores e convidadas a participarem do reality. Os produtores analisaram os vídeos enviados pelas candidatas, garotas de 16 a 25 anos com talento para canto e dança, e 35 foram convocadas para as audições. Seis foram selecionadas nesse grupo, ganhando o passaporte para entrar na Casa do POPline, localizada no Rio de Janeiro. O local é a redação do site, uma das plataformas mais conhecidas do País, com conteúdo de música pop.



Uma última prova do Desafio deve ser transmitida no canal do site antes da decisão, que vai ser por voto popular para escolher a “Luna” do musical. Marcella pede aos seus fãs que fiquem atentos, ligados no reality. Se ela for para a finalíssima, espera contar com o voto popular para ganhar a disputa.



Sobre o espetáculo



“Brilha La Luna” é de autoria de Juliano Marceano, autor do musical Castelo Rá-Tim-Bum e da adaptação de “Menino Maluquinho” para o teatro. Foi idealizado pelo ator Diego Montez, que faz o papel de Willian, na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo, e que participou de musicais importantes, como “Noviça Rebelde”, “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”, “Chacrinha – o Musical”, “2 Filhos de Francisco” e “Rock of Ages”. O diretor do musical é Pedro Rothe (que também dirigiu “Elis, a Musical”).



Com realização da Lab Cultural e apoio da Aventura Entretenimento, “Brilha La Luna – O Musical” tem a autorização das cinco integrantes do grupo Rouge, para a montagem teatral. O espetáculo entrará em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a partir de novembro. As vendas de ingressos começam, pela internet, no próximo dia 30 de agosto.

*Com informações da assessoria