A pedido de fãs, horário de shows do Passo a Paço é alterado; confira

Manaus - Após inúmeros pedidos dos fãs manauaras, a Prefeitura de Manaus, alterou os horários dos shows dos cantores Liniker e os Caremelows e Zeca Pagodinho. Agora, acompanhado de seu grupo, Liniker encerrá a terceira noite do festival, no sábado. O Passo a Paço 2019 começa na quinta-feira (5) e segue até domingo (8), no Centro Histórico de Manaus. No total, o festival terá uma atração internacional, 13 nacionais e mais de 30 artistas locais.

O pedido de mudança ocorreu devido Liniker e Baco Exu do Blues estarem programado para se apresentarem no mesmo horário e em palcos diferentes. Nas redes sociais, uma campanha se intensificou entre os fãs dos artistas.

O cantor Liniker juntamente com o grupo Caramelows encerrarão o festival no sábado | Foto: Divulgação

“O Passo a Paço é um evento eclético, democrático e moderno, e funciona porque é criado para e com o público. Prova disso é que grande parte das atrações desta edição foi definida a partir de inúmeros pedidos de fãs nas redes sociais ao longo do ano. E não foi diferente com Baco e Liniker, que possuem, de modo geral, o mesmo público. Então, a partir de inúmeros pedidos e com o aval dos artistas envolvidos, a prefeitura alterou o show para que todos possam curtir o melhor do Passo a Paço”, comentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Nas redes sociais, os fãs lamentavam pois queria comparecer ao show do cantor Baco Exu do Blues no mesmo horário de Liniker | Foto: Divulgação

Com a alteração na programação, no dia sábado (7), Zeca Pagodinho, agora, se apresentará às 21h enquanto que Liniker e os Caramelows entrarão às 22h40, ambos no Palco Plataforma Malcher. Já Baco Exu do Blues manterá o mesmo horário, de 21h10 às 22h20, no Palco da Banana.

Passo a Paço

Em sua sexta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, consolidado como o maior festival de artes integradas da Amazônia, promove o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais no berço histórico da capital amazonense. O evento integra a programação dos 350 anos da cidade de Manaus e terá quatro dias de música, artes e gastronomia, com programação gratuita.

O Passo a Paço começa na próxima quinta-feira (5) e se encerra no domingo (8) | Foto: Divulgação

Este ano, o Passo a Paço trará como principal atração internacional o cantor CeeLo Green. Na cena nacional, os principais palcos do festival receberão nomes como Jaloo, Letrux, Sidney Magal, Roberta Miranda, Baco Exu do Blues, Liniker e os Caramelows, Ludmilla, Emicida, Fagner e Zeca Pagodinho, além de shows de mais de 30 artistas locais.

*Com informações da assessoria.