Marinha divulga programação da Semana da Pátria em Manaus

Manaus- Para celebrar a Independência do Brasil e a III fase da Operação BRACOLPER 2019, a Marinha do Brasil , por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), realizará uma programação especial em Manaus.

No dia (5) de setembro, às 10h, haverá um desfile naval na praia da Ponta Negra, com os Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Soares de Meirelles, os Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu) Raposo Tavares, Roraima, Rondônia, Amapá além do navio da Marinha da Colômbia - ARC Arauca; e o navio da Marinha do Peru - Navio-Patrulha BAP Clavero.

No dia (7) de setembro, a Marinha participará do desfile cívico-militar no Centro de Convenções de Manaus, às 8h30.

No dia (8) de setembro, o NPaFlu Amapá, o navio colombiano ARC Arauca e o navio peruano BAP Clavero ficarão abertos para visitação pública, de 10h às 18h, no Porto de Manaus (Roadway), no Centro.

Saiba Mais

A Operação BRACOLPER (Brasil-Colômbia-Peru), realizada desde 1974, tem a missão de realizar exercícios navais conjuntos em ambiente ribeirinho entre as unidades da Marinha do Brasil (MB), da Armada Nacional da Colômbia (ARC) e da Marinha de Guerra do Peru (MGP), e de contribuir para o incremento da confiança mútua e dos laços de amizade entre as nações participantes.

A BRACOLPER é dividida em três fases. As fases I e II são realizadas no Rio Amazonas entre as cidades de Letícia (Colômbia) e Iquitos (Peru), em períodos que coincidem com as datas das Independências destes países, comemoradas nos dias (20) e (28) de julho, respectivamente. A fase III é realizada nos Rios Negro e Solimões, no período de (3) a (9) de setembro, por ocasião da comemoração da Independência do Brasil.

*Com informações da assessoria