Passeio por bares de Manaus garante imersão na história da capital

Manaus - O Centro é um dos bairros que mais conta a história de Manaus. Os bares também não ficam de fora do tradicional bairro da capital amazonense. Tradicionais ou novos no cenário cultural, os bares fazem parte da história da cidade que completa em outubro 350 anos. Eles recebem públicos diversificados, oferecem experiências únicas a seus frequentadores assíduos ou recentes, que são atraídos por aspectos específicos que cada bar apresenta, entre eles: Bar do Armando, Bar Caldeira e o Curupira Mãe do Mato.

Garantia de petiscos bons e cervejas geladas, como a preferência principal dos frequentadores, os bares possuem histórias e estilos característicos e pessoas de diversas faixas etárias que moram ou visitam a cidade. O Bar do Armado e Bar Caldeira são considerados Patrimônio Cultural do Amazonas desde 2015 e já receberam figuras importantes do cenário musical nacional e são símbolo da boêmia manauara, fato que é relembrado por frequentadores de décadas dos dois bares.



O casal Márcia Perez e Marcelo Castro, casados há sete anos, são exemplos de novos frequentadores do Bar do Armando. Márcia Perez, é amazonense, natural de Tefé e Marcelo é gaúcho. A escolha para curtir o final de uma tarde de sexta-feira, foi o Bar do Armado, que estavam visitando pela primeira vez. A localização foi o principal motivo da escolha, mas o ambiente aconchegante conquistou Márcia. "É nossa primeira vez aqui, só escutávamos as pessoas falarem sobre o bar, como estávamos por perto, escolhemos aqui (Bar do Armando) e estamos gostando muito, o ambiente é aconchegante", destaca Márcia.

Casados há 20 anos, Valério e Evânia destacam que o Bar do Armando é patrimônio cultural | Foto: Leonardo Mota

Já o casal Valério e Evânia Grando, casados há 20 anos, curtem o bar do Armando há mais tempo. Evânia, de 52 anos, que é de Santarém, conheceu o bar por meio do esposo Valério, que é gaúcho e conheceu o bar em 1997 quando veio morar em Manaus pela primeira vez. Valério é fã da história do bar, tem todos os CDs da Banda da Bica (banda fundada por Armando) e comemora que a tradição do bar tenha sido continuada mesmo após a morte de seu fundador. "O bar é um patrimônio cultural e social de Manaus, a história dele se mistura com a história da cidade, tem uma enorme influência e fico feliz de que a família tenha dado continuidade a essa tradição mesmo após a morte de Armando, que era um cara excepcional", destaca Valério.



O bar não é o único que o casal Valério e Evânia gosta de frequentar no Centro Histórico para sair da rotina nos finais de semana. O Bar Caldeira também é citado pelo casal. "Em alguns sábados vamos ao Mercado Adolpho Lisboa, realizamos nossas compras e aproveitamos o final da tarde no (bar) Caldeira, que tem música boa e um ambiente bem agradável para aproveitar", destaca o funcionário público.



Além do casal Valério e Evânia, o tradicional Bar Caldeira também recebe o autônomo Marcos Almeida, de 45 anos e o aposentado Hélio Cassio, 61 anos. De diferentes gerações, Hélio frequenta o bar há 20 anos e o bar também faz parte de suas lembranças. "Sou morador daqui do Centro, eu era funcionário público e vinha para o Caldeira aproveitar o pós expediente. Aqui é um ambiente de respeito, as pessoas frequentam aqui há muito tempo, então é um ambiente familiar e de tradição", comenta o aposentado.

Marcos frequenta o Bar Caldeira há 15 anos. | Foto: Leonardo Mota

Seguindo a tradição, Marcos comenta que conheceu o bar na época da faculdade, que é há 15 anos um ambiente familiar para ele. "Comecei a frequentar o caldeira na época da faculdade com os amigos e desde então nunca mais paramos de vim. Aqui a cerveja é gelada, o ambiente é tranquilo. E quem não conhece tem que vim pelo menos uma vez", destaca Marcos.



Há poucos metros dos bares do Armando e Caldeira, o cenário boêmio de botequim ganha uma nova perspectiva. O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, tem uma temática diferenciada dos bares tradicionais e que também tem garantido um espaço no cenário cultural da cidade.

Confira um pouco mais sobre o Bar do Armando, Bar Caldeira e Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato.

Bar do Armando

Bar do Armando foi fundado na década de 70, por Armando e hoje é administrado pela filha. | Foto: Leonardo Mota

Localizado em um dos pontos mais visitados de Manaus, o Bar do Armando fica no Largo São Sebastião, rua 10 de julho, a poucos metros do cartão postal Teatro Amazonas. Sempre bem movimentado durante e nos finais de semana. A história do bar iniciou na década de 70, quando seu fundador Armando Dias Soares, chegou de Portugal em Manaus. Desde então há mais de seis décadas, o bar é um ícone da cultura amazonense, sendo espaço para formação da Banda da Bica, que tem seus principais fundadores Armando Soares.



A importância do bar continua mesmo após a morte de Armando em 2012, com a administração da filha de Armando, Ana Flávia Soeiro, o bar recebeu o título como um dos melhores botecos no Brasil, pelo prêmio Veja Comer e Beber, que considerou o bar um "autêntico botequim" pelo endereço informal, despojado e por receber públicos diferentes e com destaque aos seus petiscos acompanhados de cervejas geladas.

A história do bar é percebida no ambiente, uma casa com influência arquitetônica portuguesa, com bonecos carnavalescos e bandeiras de Portugal e Brasil fazem o espaço do bar único, de preferência de turistas e moradores da cidade, todos os dias, a partir das 13h até as 2h.

Endereço: rua 10 de Julho, 593, bairro Centro.

Bar Caldeira

Bar do Caldeira mantém tradição há mais de 50 anos. | Foto: Leonardo Mota

Localizado na rua José Clemente, ao lado da Santa Casa de Misericórdia, o tradicional Bar Caldeira também carrega há mais de 50 anos tradicionais encontros de seus frequentadores. E na parede do bar, as pessoas podem conhecer toda a história que é renovada em gerações, mas que mantêm a tradição do bar.

História do Bar Caldeira está fixada em quadros nas paredes dos bares. | Foto: Leonardo Mota

Diferente do que muitos pensam, o bar não é intitulado de Caldeira devido seu fundador, o motivo do bar receber o nome de "Caldeira", está enquadrado em uma das paredes do local, uma notícia de um jornal de janeiro de 1970, que uma caldeira do Hospital da Santa Casa de Misericórdia tinha explodido e o ninguém do bar tinha sido atingido. Desde então, o bar antes chamado de "Nossa Senhora dos Milagres", passou a ser conhecido como Bar Caldeira.

Bares no Centro de Manaus | Foto: Leonardo Mota

Essa e outras histórias do bar podem ser escutadas pelos seus frequentadores do local, que são assíduos e mantêm tradições e características fixas do bar, como programação musical de chorinhos, tira-gostos e comidas para encontros da "velha-guarda" e também novos frequentadores, que muitos visitam a cidade ou vão conhecer um pouco da história do tradicional bar e repassam a cultura viva do boteco que ficou muito conhecida por ser um espaço de encontro entre políticos, empresários, funcionários públicos, poetas e músicos, entre eles Silvio Caldas, Jairzinho, Jamelão, Kátia Maria, uma das primeiras mulheres a frequentar o bar e também de um dos fundadores da Bossa Nova, Vinicius de Moraes.



O bar funciona todos os dias, de segunda-feira à sábado, das 10h às 2h, e aos domingos, de 8h às 23h, sempre com muitas pessoas no local para curtir a programação musical variada e os petiscos e personalidades do local.

Endereço: rua José Clemente, 237, bairro Centro.



Curupira Mãe do Mato

Espaço Curupira fica localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro | Foto: Leonardo Mota

Novo no cenário cultural de Manaus, o Espaço Curupira funciona em uma antiga casa na avenida 7 de Setembro, ao lado do Parque Jefferson Peres e tem espaço garantido no desenvolvimento da cultura manauara, para novos artistas da cidade e debates sobre temas que antes eram marginalizados. É um espaço para cultura, arte e gastronomia. As manifestações de arte e políticas são perceptíveis na entrada o espaço cultural.

Curupira é espaço para cultura, arte e gastronomia. | Foto: Leonardo Mota

As características do local atraíram a estudante Manuela Siqueira, 22, que conheceu o bar há dois anos e que se interessou pelos eventos que ocorrem no espaço. "Eu conheci o Curupira nas redes sociais, pois fiquei interessada na programação de um evento que ocorreu, foi quando eu vim pela primeira vez e amei o local, desde esse dia eu frequento o Curupira uma vez ao mês, pois além dos eventos, tem um ambiente agradável", destaca a estudante.

Espaço Curupira no bairro Centro | Foto: Leonardo Mota

Colorido, com quadros, pinturas em paredes e muita criatividade, o espaço mantém o respeito e diversidade como pontos principais para quem visita pela primeira vez e a mais tempo e também para os artistas que cantam e expõem no local, que está aberto de segunda, quarta, quinta e sexta-feira e aos sábados e domingos, a partir das 17h.



Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1710, bairro Centro | redes sociais:@curupiramaedomato