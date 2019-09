A Dona do Pedaço: Régis oferece ajuda financeira para Maria da Paz

Depois de se arrepender de ter traído e roubado Maria da Paz (Juliana Paes), Régis (Reynaldo Gianechinni) tem feito de tudo para conquistar o perdão da ex-mulher em A Dona do Pedaço. Desta vez, o playboy decide emprestar dinheiro para a amada, que tenta ganhar a vida vendendo bolo nas ruas. Régis vai ao encontro de Maria da Paz e oferece dinheiro para que ela possa abrir uma pequena confeitaria e ter uma vida mais confortável, mas a boleira fica ofendida e nega qualquer coisa que venha do rapaz.

Insistente, o filho de Gladys (Nathalia Timberg) pensa em um plano para que o dinheiro chegue até Maria, mas sem que ela saiba que a iniciativa partiu dele. Decidido, o ex-golpista procura Téo (Rainer Cadete), que se dispõe a ajudar a ex-empresária. O fotógrafo oferece o montante a Maria, que fica extremamente grata, sem nem desconfiar que o dinheiro veio do ex. Téo diz a Régis que ele deve dizer à amada que ele era o dono do dinheiro, mas o playboy rejeita o crédito pela boa ação, dizendo que já fica satisfeito por ver a boleira reconstruindo a vida.

Depois do empréstimo, Régis toma mais uma decisão importante nessa terceira fase da trama. Disposto a se tornar um homem sério, ele procura sua ex-namorada, Roma (Julia Lund), para descobrir se Arthur (Bernardo Dantas Ribas) é realmente seu filho. Ele admite que falsificou o primeiro exame de DNA porque, na época, não queria que nada atrapalhasse seu casamento com Maria da Paz. Arrependido, o rapaz solicita um novo exame e, diante do resultado positivo, assume a paternidade do garoto.

A partir daí, Régis decide mimar o garoto e parece, realmente, estar envolvido com a criança. Para completar, ele vai ao encontro de Maria para mostrar que está mudando. A confeiteira fica emocionada ao saber da transformação do ex, mas assume que ainda se sente desconfiada e confessa que ainda tem mágoa por todo sofrimento que ele e Josiane (Agatha Moreira) causaram a ela.