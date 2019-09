Marcella Bártholo disputa voto popular na final do reality Be A Star

Manaus - A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo, de 17 anos, está na final do reality “Be A Star!”, após episódio divulgado neste sábado (31). Ela disputará o voto popular com a carioca Luiza Lewicki, de 18 anos. Uma delas será a protagonista do musical “ Brilha La Luna ”, inspirado em músicas do grupo Rouge, girlband de sucesso dos anos 2000.

A coordenação da disputa ainda não divulgou as informações sobre a votação, se acontecerá ainda neste sábado ou se será domingo (01). Marcella pede para os fãs ficarem atentos no canal do PortalPOPline no YouTube , onde os episódios estão sendo exibidos. Ela espera contar com o apoio de todos para vencer essa etapa final.

A carioca Luiza Cesar, de 24 anos, foi a última eliminada da disputa. Mais de 200 meninas se inscreveram e outras 30, a exemplo de Marcella, foram pré-selecionadas pelos organizadores e convidadas a participarem do reality. Os produtores analisaram os vídeos enviados pelas candidatas, garotas de 16 a 25 anos com talento para canto e dança, e 35 foram convocadas para as audições. Seis foram selecionadas nesse grupo, ganhando o passaporte para entrar na Casa do POPline, localizada no Rio de Janeiro. O local é a redação do site, uma das plataformas mais conhecidas do País, com conteúdo de música pop.

As provas testaram habilidades indispensáveis em um musical, como canto, interpretação e dança. No primeiro episódio, as meninas passaram por uma audição com o cantor Léo Bahia, e tiveram que improvisar em determinado momento da cena para seguir na disputa. No segundo episódio, as jovens precisaram decorar uma partitura coreográfica com o bailarino Victor Maia, do “Caldeirão do Huck”, e foram avaliadas tecnicamente. Já no terceiro episódio, as finalistas tiveram que decorar outra cena do musical com as atrizes Lyv Ziese e Bel Lima. As duas fazem parte do elenco de “Brilha La Luna” e opinaram sobre quais meninas tiveram mais conexão com a personagem Luna.

Sobre as finalistas

A amazonense Marcella Bárthollo, de apenas 17 anos, já atuou em musicais como “Cartas para Gonzaguinha” , “FAME”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e está em cartaz com o espetáculo “Musical Peter Pan”, no Teatro Vanucci, onde ela faz o papel de Wendy. Marcella também participou do reality “The Voice Kids Brasil”, da Rede Globo, em 2017.

A carioca Luiza Lewicki, de 18 anos e também possui experiência em musicais. Lewicki integrou o elenco de “FAME” e esteve em espetáculos como “Tarzan – O Musical”, “O Sítio do Picapau Amarelo” e no projeto “Beatles num Céu de Diamantes”.

Sobre “Brilha La Luna”

“Brilha La Luna” é de autoria de Juliano Marceano, autor do musical Castelo Rá-Tim-Bum e da adaptação de “Menino Maluquinho” para o teatro. Foi idealizado pelo ator Diego Montez, que faz o papel de Willian, na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo, e que participou de musicais importantes, como “Noviça Rebelde”, “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”, “Chacrinha – o Musical”, “2 Filhos de Francisco” e “Rock of Ages”. O diretor do musical é Pedro Rothe (que também dirigiu “Elis, a Musical”).

Com realização da Lab Cultural e apoio da Aventura Entretenimento, “Brilha La Luna – O Musical” tem a autorização das cinco integrantes do grupo Rouge, para a montagem teatral. O espetáculo entrará em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a partir de novembro. As vendas de ingressos começam, pela internet, no próximo dia 30 de agosto.