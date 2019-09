Comediante aborda temática LGBT em espetáculo na Zona Leste de Manaus

Manaus - O show de Stand Up Comedy , 'Uma família QUASE tradicional brasileira' é um projeto do comediante amazonense Dhi Miranda com o objetivo de abordar a temática LGBT de uma forma descontraída e bem humorada. A apresentação acontecerá no dia 19 de outubro, no auditório do Sest Senat, localizado na avenida Autaz Mirim , Zona Leste de Manaus. O evento conta com a participação dos comediantes locais Roger Siqueira, Junior Santos e Joe Souza.

"O show é direcionado a todos que têm um amigo ou parentes gays", conta Dhi. No show, o humorista irá relatar suas vivências pessoais como homossexual. Ele sempre foi o mais engraçado da família e se destacava desde pequeno pelo talento.

Dhi Miranda é o primeiro comediante LGBT a fazer Stand UP Comedy no Norte do país e é um dos artistas locais que têm colaborado para a expansão da comédia amazonense. Ao lado de Roger Siqueira e Júnior Santos, faz parte do grupo "Humor no Balde".

"Esta é a primeira vez que a Zona Leste receberá um show temático que prenderá você do início ao fim", promete o comediante.

Serviço

O quê: Dhi Miranda em "Uma família QUASE tradicional brasileira"

Onde: Sest Senat - Av. Autaz Mirim, 10.118 - Jorge Teixeira

Quando: 19 de outubro, às 19h

Ingressos antecipados saem por R$ 20. No dia do evento será R$ 25

| Foto: Divulgação