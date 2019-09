Diante do Trono anuncia em Manaus lançamento de músicas do novo álbum

Manaus - A cantora evangélica Ana Paula Valadão que esteve em Manaus no fim de semana afirmou que novas músicas do álbum do Ministério de Louvor 'Diante do Trono' serão lançadas, no mês de setembro. A declaração foi revelada ao Portal Em Tempo na noite de sábado (31), durante o Congresso Homens e Mulheres Extraordinários, realizado no Centro de Convenções Canaã, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Até o momento, apenas duas canções do 19o álbum do Diante do Trono foram divulgadas. O primeiro single do novo projeto é “Levanto um Aleluia”, onde Ana Paula canta ao lado de Isaías Saad. A música “A sua voz” foi o segundo lançamento no YouTube e nas plataformas digitais. “O volume 1, com um bloco maior de músicas, será laçado ainda em setembro”, disse a cantora sem citar títulos de quais faixas seriam disponibilizadas.

Álbum Outra Vez

O 19o álbum do Diante do Trono, intitulado como “Outra Vez”, foi gravado no dia 19 de abril, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG) e além de Isaías Saad, conta com participações especiais de cantoras renomadas da música cristã , como Gabriela Rocha e Nívea Soares. O repertório é composto por músicas como “Vou Gritar”, “Defensor” e “Não Quis Ficar”.

Sobre o Congresso Homens e Mulheres Extraordinários

Ana Paula Valadão esteve em Manaus desde a última quinta-feira (29), para participar do Congresso Homens e Mulheres Extraordinários, evento realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM). A cantora elogiou organização do evento e a liderança da igreja. “Eu sei que eu vim abençoar, compartilhar, ter o privilegio de trazer a palavra e o louvor, mas eu estou saindo, mais uma vez renovada, depois de passar estes dias aqui”, frisou.

Em 2003, a banda Diante do Trono reuniu o público recorde de 2 milhões de pessoas durante a gravação do álbum “Quero Me Apaixonar”.

Ao ser questionada sobre as pessoas que se inspiram na trajetória de vida dela e dos números alcançados, a cantora ressaltou que cada indivíduo pode obter conquistas extraordinárias e, por isso, é importante não fazer comparações.

" Desde a primeira noite de congresso, o fundamento da palavra é não buscar o extraordinário, mas buscar a Deus, pois Ele é o extraordinário. Então minha palavra para os jovens é: busquem a Deus. Pois nem eu sabia o que ia acontecer e minha vida, mas eu estava ali, no meu secreto, com uma vida de sinceridade. O melhor é viver o tempo e o propósito de Deus. " Ana Paula Valadão, Vocalista da Banda Diante do Trono