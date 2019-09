'Bom sucesso' exibe beijo gay e telespectadores comemoram: 'Normal'

No capítulo desta quinta-feia, (29), "Bom Sucesso", novela da Globo, exibiu um beijo gay entre os personagens Pedro e William, respectivamente vividos por Rafael Infante e Diego Montez.

Na cena, durante o café da manhã, os personagens de "Bom Sucesso", que são um casal, se despedem dando um selinho. Apesar de a cena não ter sido amplamente divulgada pela Globo, internautas celebraram o ato no Twitter. "Beijo gay sem estardalhaço parabéns a todos os envolvidos e hello 2019, 1950 ficou lá atrás a tanto tempo mas algumas pessoas nunca saíram de lá! Que venha cada vez mais diversidade nas novelas, nas mídias e nos mundos! Viva o Negro galã, o galã gay, e tudo in between #BomSucesso", comemorou um internauta. "As novelas tão precisando naturalizar mais ainda o beijo gay mesmo, não precisa fazer mais alarde pra algo NORMAL", opinou mais um telespectador.

Além do beijo gay desta quinta (30), a novela da Globo exibiu outro momento marcante nesta semana. Na última quarta-feira (28), Nana, interpretada por Fabíula Nascimento, ficou em uma situação delicada. No enredo, a personagem foi estuprada pelo marido. Devido a classificação indicativa, o ato não foi mostrado, mas ficou implícito.