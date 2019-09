MC Kristian, George Japa e Rafa Militão comandam 1º Baile dos 300

Soldados a postos! A 1ª edição do Baile dos 300 vai começar e promete ferver Manaus. Na linha de frente do exército de atrações: o lançamento 'Mc Kristian', o estourado George Japa, Dj Paulinho, Dj Uchôa e o grupo de pagode VibeA+. O evento está marcado para dia 14 de setembro no Zero 92 Lounge & Bar, localizado na rua Rio Jutaí, bairro Vieiralves, a partir das 22h.

Para quem quer ser uma das 300 pessoas que vai curtir e muito essa noite, MC Kristian pergunta: Mozão ou Bailão? Brincadeiras à parte, este é o nome do single do artista que será lançado no evento. “A música é uma composição minha. Ela tem uma pitada de bom humor quando fala sobre relacionamento e balada. Vamos cantar esse e alguns sucessos nacionais para celebrar esse início do meu trabalho profissional na cena funkeira do Amazonas. Esse momento foi super esperado e planejado. Estou muito feliz e espero fazer a galera curtir muito o baile”, diz O MC.

Quem assina as picapes da noite são os Djs Uchôa e Paulinho que arrasam nas pistas de Iranduba (município a 34 quilômetros de Manaus) e antes das 00h, os podcasts já conhecidos e amados da DJ Rafa Militão entram em cena pra esquentar o público para o show de nada menos que George Japa.

“Nosso repertório é muito eclético. A gente toca o que o povo quer ouvir, os sucessos do momento que vão do sertanejo ao forró à swingueira. Mas, com certeza vou cantar minhas autorais ‘Ei, fake? Tô com saudade do que a gente não viveu’, o sucesso ‘Rabança’ com o funkeiro Jerry Smith. E a novidade é a ‘Tá bom Solteira’ que já tá pegando, o povo já começa a cantar com três dias de lançada”, conta Japa.

A noite fecha com o grupo VibeA+ que leva ao palco do Baile o melhor do pagode, inclusive com músicas autorais. Eles que gravaram DVD recentemente, prometem sucessos como ‘Eu vou te amar’, ‘Atrasadinha’, ‘Pesadão’ e ‘Ninguém Explica Deus’, além da música de trabalho ‘Posta Aí’.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis nas lojas Adji dos shoppings Amazonas e Manauara nos valores de R$ 20 (pista) R$ 30 (casal) e R$ 50 open bar para as primeiras 300 pessoas que comprarem (refrigerante, cerveja, água e caipirinha). Mais informações pelos telefones (92) 99493-9646 ou (92) 98146-3671 ou pelo instagram @bailedos300

*Com informações da assessoria.