Exposição de Sandy e Junior estreia no Shopping Ponta Negra

Manaus- A partir desta quarta-feira, (4), o Shopping Ponta Negra sedia a exposição “Sandy e Junior Experience”. A mostra inédita traz o acervo comemorativo aos 30 anos de carreira da dupla, que teve a primeira aparição pública em 29 de maio de 1989 e permaneceu junta profissionalmente até 2007, quando decidiram seguir carreira solo. O público poderá conferir de perto figurinos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e muitos itens de valor afetivo. A atração é gratuita e ficará disponível até dia 13 de setembro, na praça de eventos do centro de compras, no primeiro piso (L1).

Segundo a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, apenas as cidades onde haverá o show de Sandy e Junior recebem esta mostra, que conta a história da dupla e também cria uma dinâmica de interação com o público. “Estamos bastante ansiosos porque, sem dúvida, essa atração fará muito sucesso entre os fãs amazonenses que desejarem fazer selfies e relembrarem a trajetória dos ídolos”, destaca.

No ano em que a dupla foi criada, Sandy, com 6 anos, e Junior, com 5, apareceram no programa Som Brasil, cantando Maria Chiquinha, música que abriria portas para que os pequenos trilhassem uma carreira de sucesso por 18 anos. Juntos, viraram um fenômeno entre os jovens, conquistaram prêmios, alçaram uma carreira internacional até que, em 2007, decidiram seguir caminhos separados.

*Com informações da assessoria