Fãs manauaras estão ansiosos pelo 'Baile do Nêgo Véio'

A véspera do feriado do 'Dia da Amazônia' e da Elevação do Amazonas à Categoria de Província, promete ser de muita alegria e saudosismo com os hits do samba que marcaram os anos 90. E quem vai garantir a diversão neste 4 de setembro, é o mineirinho Alexandre Pires que retorna a Manaus com o 'Baile do Nêgo Véio' e traz como convidados o intrépido Grupo Molejo, os manauaras do Vem K Sambar e DJ Daniel Barreto.

O show está previsto para começar às 21h no Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Porém, a direção da A P Animação e Produção, responsável pela festa avisa que, se você ainda não garantiu seu ingresso a notícia não é muito boa, pois eles estão acabando e já só restam pista e front stage. Então, corre mano!

Melhores momentos

Com gostinho de saudade, fãs do cantor Alexandre Pires, aguardam o artista ansiosamente para receber um dos melhores shows de samba do Brasil, denominado ‘O Baile do Nêgo Véio’.

A estudante de jornalismo Ingrid Sanzi Nunes lembra, emocionada, de um show que participou do cantor nos anos 90, quando ainda ele era integrante da banda ‘Só Pra Contrariar’ que ocorreu no Studio 5.

O show está previsto para começar às 21h | Foto: Divulgação

“Era uma época muito agradável e gostosa. Eu gosto das músicas dele, pois contam a história de fatos que acontecem no dia a dia. Não usa palavras de baixo calão e sim falam da melhor parte do romantismo, mesmo que tenha altos e baixos. Hoje, Alexandre Pires está bem eclético no sentido dele juntar o samba com outros ritmos. Ele já usou salsa, merengue, mas a essência dele é sempre colocar a linguagem de origem, os costumes, que foi onde conquistou todo mundo”, revela.

‘Ele nunca perdeu a raiz’

Para a fã, o cantor conquistou o respeito de muitos e, apesar de ter modernizado um pouco o ritmo, ele nunca perdeu a raiz. “Não desrespeitou a origem do samba, nunca vulgarizou. Por isso que eu gosto dele e acredito muito no que venha nos apresentar neste projeto”, avalia.

O mineirinho também está nas melhores lembranças da estudante por ter um jeito humilde e saber tratar os fãs. Ingrid relembra uma tarde de fotógrafos que rolou em uma loja de eletrodomésticos em Manaus.

“Tinha uma fila imensa para receber autógrafos do cantor. Um dos seguranças falou que ele ia atender até a metade da fila. Mas o cantor disse que ia atender todos", lembra.

Outra fã do artista que está em contagem regressiva para vê-lo é a autônoma Adriana Reis. Para ela, além da boa música, guarda também o sorriso sempre cativante do cantor.

“Eu sempre fui uma boba apaixonada e sempre gostei de músicas de amor. O Alexandre Pires sempre tinha um bom samba com uma história bem legal de amor, com um sorriso no rosto e com um ritmo suave e, assim, sempre me encantei com as músicas dele”, diz.

Alexandre Pires promete não deixar ninguém ficar parado | Foto: Divulgação

O projeto

“O Baile do Nêgo Véio” surgiu a partir de uma conversa com o seu empresário. Muitos contratantes pediam um show com sucessos do “Só Para Contrariar” e da sua carreira solo. Então, o cantor decidiu fazer um show com sucessos dos anos 90, misturando suas músicas com as de outros cantores. Entre as diversas canções escolhidas para repertório especial estão: Cheia de mania, do Raça Negra; O canto da cidade, de Daniela Mercury; Domingo, do Só Pra Contrariar, e Liberar Geral, do Terra Samba. Músicas consagradas do artista também fazem parte da festa.

Esta mistura inclui músicas que vão do pagode ao axé, dos hits de bandas que fizeram sucesso com apenas uma música até canções que são sempre lembradas em qualquer reunião de amigos, independente da época. Tudo isso é apresentado em um show de 3 horas de duração.

Para quem quiser se preparar antes do show

O repertório, para quem quiser se preparar antes do show e chegar lá com as letras na ponta da língua, está disponível no Spotify. Basta procurar o álbum Alexandre Pires apresenta: O Baile do Nêgo Véio (ao vivo), no perfil oficial do artista.

Serviço:

Alexandre Pires “Baile do Nêgo Véio”

Data: 04 de setembro (véspera de feriado)

Horário: a partir das 21h

Local: Copacabana Chopperia - Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Leste de Manaus

Ingressos: a partir de R$ 60,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site do Alô Ingressos

Informações: (92) 99416-7115/ 98183-5359