Alaídenegão leva Cauxi no Beiradão do Brega para pista da Assinpa

Manaus - O Cauxi no Beiradão do Brega marca a volta da Alaídenegão para o palco da Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa, na rua da Lua Morada do Sol, no bairro Aleixo. No dia (14) de setembro, às 22 horas, a banda amazonense receberá Nunes Filho , The Stone Ramos e DJ Pendrive para uma noite embalada por ritmos como brega, beiradão e cumbia. Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 15, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, enquanto na bilheteria estará disponível por R$ 20.

Segundo o produtor Davi Escobar, vocalista da Alaídenegão, a festa atende ao pedido do público que acompanha os eventos temáticos com assinatura da Cauxi Produções.

“Esse retorno para o Assinpa é muito importante, é um lugar que muita gente pedia que voltássemos, e o Cauxi no Beiradão do Brega traz essa proposta de voltar a fazer grandes eventos na casa”, comenta o organizador.

Escobar explica que o beiradão e o brega vêm como carro-chefe da festa após pesquisas musicais realizadas por integrantes da banda para o documentário “A Poética dos Beiradões”, contemplado no Edital Natura Musical 2018 e com lançamento previsto para novembro deste ano.

“O beiradão é referência para a Alaídenegão e, para compor repertório da noite com os dois ritmos, vamos reunir os parceiros da Stone Ramos e o cantor Nunes Filho, que é um dos grandes ícones do brega no Estado”, afirma o músico. “O DJ Pendrive vai comandar os intervalos com clássicos em versão de cumbia”.

Atrações

Com nova roupagem à estética do brega popular como característica, o grupo Stone Ramos apresentará o show do CD “Quero Ser o Seu Bombom”, lançado em agosto. No setlist estão garantidas canções como “Keyllyanny”, “Então Tá” e “Novo Amor”.

Com 40 anos de carreira, Nunes Filho, o príncipe do brega, trará para pista hits como “Subindo Pelas Paredes”, “Quero Gritar que Te Amo”, além de “Samara” e “Na Cama ou Na Banheira”.

*Com informações da assessoria