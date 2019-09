'Sonho realizado', diz Marcella Bártholo sobre musical Brilha La Luna

Manaus - “É um sonho sendo realizado”, diz Marcella Bártholo sobre vitória no reality show “Be a Star!”, no último domingo (1º). A cantora e atriz amazonense, de 17 anos, será a protagonista do musical “Brilha La Luna”, inspirado em músicas do grupo Rouge, girlband de sucesso dos anos 2000.

A ex-“The Voice Kids Brasil” disputou o reality, realizado pelo POPline, com mais de 200 meninas entre 16 e 25 anos com talento para canto e dança.

Preparação

Marcella foi uma das pré-selecionadas pelos organizadores e convidada para participar do reality. Os produtores analisaram os vídeos enviados pelas candidatas e 35 foram convocadas para as audições. Seis foram selecionadas nesse grupo, ganhando o passaporte para entrar na Casa do POPline, localizada no Rio de Janeiro. O local é a redação do site, uma das plataformas mais conhecidas do País, com conteúdo de música pop.

A cantora sera a protagonista do musical inspirado nas músicas do grupo Rouge | Foto: Divulgação

A cantora contou ao Portal EM TEMPO que, apesar de ter sentido dificuldade em algumas provas, em nenhum momento desanimou.

“Foi um processo muito diferente do que eu já tinha feito. Já participei de um reality, mas esse foi totalmente diferente. Foi bem difícil realizar as audições julgadas por uma banca e competindo com outras meninas que se tornaram minhas amigas. Em algumas provas acabei não me saindo tão bem assim, mas sempre dei o meu melhor”, contou Marcella.

As provas testaram habilidades indispensáveis em um musical, como canto, interpretação e dança. Na primeira prova, as meninas passaram por uma audição com o cantor Léo Bahia, e tiveram que improvisar em determinado momento da cena para seguir na disputa.

Na segunda etapa, as jovens precisaram decorar uma partitura coreográfica com o bailarino Victor Maia, do “Caldeirão do Huck”, e foram avaliadas tecnicamente.

Por fim, as finalistas tiveram que decorar outra cena do musical com as atrizes Lyv Ziese e Bel Lima. As duas fazem parte do elenco de “Brilha La Luna” e opinaram sobre quais meninas tiveram mais conexão com a personagem Luna.

Marcella foi a única representante da Região Norte a participar da competição. “Todas as meninas eram do Rio de Janeiro e de São Paulo. É muito emocionante representar a minha terra. Sempre levarei comigo, no peito, o meu Amazonas”, declarou a atriz.

Marcella e a outras competidoras | Foto: Divulgação

Sonhos e desafios

A jovem, que se mudou para o Rio de Janeiro há um ano para estudar teatro musical, não imaginava que conseguiria um grande papel em tão pouco tempo.

“Acho que o meu maior desafio é porque o elenco do “Brilha La Luna” é formado por atores de grande renome do teatro musical, atores que são muito conhecidos e com uma vasta experiência. Vou ser a protagonista do musical, tenho que chegar superando as expectativas que eles almejam”, ressaltou Marcella.

O musical

“Brilha La Luna” é de autoria de Juliano Marceano, autor do musical Castelo Rá-Tim-Bum e da adaptação de “Menino Maluquinho” para o teatro. Foi idealizado pelo ator Diego Montez, que faz o papel de Willian, na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo, e que participou de musicais importantes, como “Noviça Rebelde”, “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz”, “Chacrinha – o Musical”, “2 Filhos de Francisco” e “Rock of Ages”. O diretor do musical é Pedro Rothe (que também dirigiu “Elis, a Musical”).