Festa revive os sucessos do eurodance em Manaus

Manaus- Os sucessos que marcaram e popularizaram o eurodance pelo mundo serão o carro-chefe da terceira edição da festa I Love 90’s, que ocorre no próximo dia (14), a partir das 22h, no pavilhão do Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus.

A proposta é reviver o gênero que dominava as pistas de dança na época e até hoje não saiu do gosto popular. No comando das pick-ups, os DJs Raidi Rebello , Ary Guedes e Márcio Lima prometem uma viagem ao passado por meio da música. A festa ainda terá a apresentação de um convidado especial, o DJ Augusto Omena, um dos destaques da cena noturna manauara nos anos 90.

“Vamos relembrar hits de Double You, Culture Beat, Snap!, Masterboy, Real McCoy, Ice MC, entre outros nomes icônicos do eurodance, que é o destaque desta edição, mas também teremos outros ritmos que marcaram a década”, antecipa Raidi Rebello.

Para completar o clima retro, a balada trará de volta à cena o Krypton, equipamento de iluminação que se popularizou em 1990, além de outros aparelhos que “abrilhantavam” as danceterias da época, uma megaestrutura de áudio e telões para exibição de videoclipes clássicos.

Os ingressos do primeiro lote estão à venda por R$ 25 a pista, R$ 120 a mesa para quatro pessoas e R$ 85 o camarote VIP com open bar de cerveja, catuaba, água e refrigerante das 22h às 3h. Os pontos de venda são a bilheteria da praça de alimentação do Studio 5, Academia Live Cheik, lojas Adji do Amazonas Shopping e Manauara Shopping, lojas MG Surf dos shoppings Sumaúma e Grande Circular, Lojas Asya Fashion localizadas nos shoppings Cidade Leste e Manaus Plaza, nos supermercados DB da Nova Cidade e Ponta Negra, além da Grande Circular e próximo ao Porto (Terminal da Matriz).

Quem garantir os ingressos antecipados para o evento ganhará um CD exclusivo com uma seleção de hits seguindo a temática desta edição.

