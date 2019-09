É possível estar elegante e na moda no verão amazônico? Veja as dicas

Manaus- Sempre ouvimos que no inverno as pessoas se vestem mais elegantes, m as e nós que moramos numa cidade onde o calor predomina o ano todo? Se você tem dúvidas de como sair de casa bela e elegante estando na moda, essa matéria vai ajudar. Não esqueça de usar protetor solar todo dia, pois é fundamental não só para retardar o envelhecimento, como para evitar doenças de pele.

Moda

| Foto: Leonardo Mota

O que todo mundo deve ter percebido é que usar conjuntinho deixou de ser brega. Vamos começar por essa tendência vintage e que já caiu na graça das mulheres. O plus de combinar a peça superior com a inferior traz muita praticidade. O blaser com calça pode ser usado fechado para um look monocromático ou então quebrar um pouco a estampa com uma blusinha de um tecido mais leve na cor branca com blaser aberto. Dica: se vai usar um conjunto colorido, use um sapato clean cor de pele.

| Foto: Leonardo Mota

Branco é branco e não retém calor, uma boa pedida para o verão. Para quebrar a composição de “ roupa de ano novo” abuse de cores vivas seja no acessório, sapato ou peças complementares. A dica para esse estilo de look é: se você mostrou demais as pernas, esconda os braços e vice-versa. Viram como o blaser já apareceu em dois looks? Blaser pode sim ser usado no verão e você deve ter várias no guarda roupa porque ele te deixa muito elegante, procure sempre em tecidos leves.

| Foto: Leonardo Mota

Ainda na onda dos conjuntinhos, se tem uma coisa que te deixa fina é a saia midi. Para variar o look, você pode também usar a saia com uma camiseta lisa e uma rasteira, essa camisa croped pode ser usada com um jeans de cintura alta. Está vendo quantas opções o conjunto pode te trazer?

| Foto: Leonardo Mota

Jeans nunca sai de moda e entra perfeitamente no verão. O jeans mais soltinho dá um ar mais leve e ao mesmo tempo sofisticado. Jeans combina com tudo, até com jeans mesmo como mostra esse look.

| Foto: Leonardo Mota

Mas se a sua onda é um jeans mais tradicional, não tem erro em usá-lo com Tshirt. Para estar na moda verão, basta adicionar um cinto nessa cor vibrante que é super tendência ou então dar um nozinho na camiseta. No pé tênis, plataforma, rasteira.

| Foto: Leonardo Mota

Para o dia a dia uma peça que não pode faltar no seu guarda roupa é um macacão bem soltinho, não tenha medo da estampa de bolinha, ela voltou com tudo e é super cool. Um macacão vai desde um passeio no shopping até um aniversário, basta você variar no sapato, salto ou rasteira.

| Foto: Leonardo Mota

Vestido longo é para alta, baixa, magrinha e gordinha. É só estar antenada nas estampas e evitar as listras que engordam ou achatam. Para seguir a linha elegante use com uma rasteira de brilhos e uma bolsa longa na lateral para dar charme a composição. Decotes vazados nas costas e entre seios dão um up sútil.

| Foto: Leonardo Mota

Para uma festa mais chique você pode apostar na cor lavanda que é a mais usada nessa temporada. Quando a barra do vestido é desigual como essa da foto, dá a impressão de diminuir o quadril. Sandália metálica compõe o look noite.

| Foto: Leonardo Mota

O dourado nunca sai de moda e deve ser usado para uma festa noturna. A dica desse look é, se o decote for muito profundo, use mangas longas. Isso mantém a elegância sem perder a sensualidade. Lembre se, verão não é só roupa curta. Com essas dicas você sairá elegante estando na moda todo dia e o melhor, sem passar calor. Escolha sempre tecidos leves, pode apostar.

Modelo e texto: @anaclaudiapmu

Consultoria de Estilo : Rogério Martins

Hair: @suzanesena

Looks: @lojadegrade