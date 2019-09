Critical Age faz parte da programação especial do Festival da Canção

Itacoatiara- Nesta quarta-feira, (4), começa o Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani). O evento é considerado maior festival de música da região norte, reúne em único lugar artistas nacionais, locais e visitantes. A 34ª edição do Fecani tem como tema “Ano Internacional das Línguas Indígenas”, para promover a musicalidade amazônica e quem vai fazer parte da programação cultural é a banda manauara Critical Age, que neste ano, comemora 18 anos de carreira.

Durante o festival, o líder e compositor da banda, Arlley Souza irá cantar e defender uma de suas composições. “É uma surpresa para o público, mas a canção é uma declaração de amor a Amazônia, esse povo que não cansa de lutar por dias melhores“, antecipou.

Arlley considera o Fecani uma oportunidade de troca de experiência musical, com profissionais de todos os lugares. “É visceral os dias de festival, são tantos artistas bons reunidos em um mesmo lugar, que não tem como dormir e de tão empolgado e com tanta inspiração, a cidade de Itacoatiara, a cada ano se prepara para o festival e esse ano tenho as melhores expectativas e quem sabe vencer”, empolgou-se.

O baterista da Critical Age , Jadson Santiago, que também deve estar no evento lembrou que na edição do ano passado, foi lançada a música autoral S.O.S Amazônia em prol da natureza e preservação. “Por sermos amazônicos não é possível levantar a bandeira da preservação ambiental e sustentabilidade, essa é uma preocupação do grupo nas nossas músicas”, salientou.

Critical Age

Criada em 2001, a banda Critical Age é formado por Arlley Souza (vocal), Arisson Souza (vocal), Efrem Caiado (baixo), Jadson Santiago (baterista) e Antônio Henn (guitarrista). No próximo dia 25 de setembro, a Critical Age, participa no Projeto Cultural Tacacá na Bossa, a partir das 20h30. O evento é gratuito no Largo de São Sebastião no centro da cidade de Manaus.

Fecani

O Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) nasceu em 1985, da vontade de estimulara a produção musical no Amazonas. Atualmente, o evento cresceu e ultrapassou as fronteiras regionais e nacionais e seu público aumenta junto com o festival todos os anos.

*Com informações da assessoria