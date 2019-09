Cantor Junior Rodrigues abre agenda do Tacacá na Bossa de setembro

Cantor Júnior Rodrigues abrirá a agenda do Tacacá | Foto: Divulgação

Manaus - A agenda do “Tacacá na Bossa” de setembro inicia com um show do cantor Júnior Rodrigues, com abertura de Alex Marajoara e Banda, a partir das 18h30 desta quarta-feira (4). O evento é realizado no Largo de São Sebastião, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e tem acesso gratuito.

Após abertura, com Alex Marajoara e Banda, o cantor e compositor Junior Rodrigues sobe ao palco a partir das 20h. “O público pode esperar músicas autorais e de grandes nomes do samba”, destaca.

Rodrigues se apresentará com Dudu Brasil (cavaquinho); Fred Teixeira (bateria); Aecio Bezerra (sax e flauta) e João Paulo (percussão).

O Tacacá na Bossa acontece no Largo de São Sebastião | Foto: Divulgação

Joaquim Melo, idealizador do Tacacá, adianta que setembro terá atrações para todos os gostos. “Teremos bandas locais e também convidados de outros estados. O público manauara está convidado a participar dessa festa no Largo”, declara.

O “Tacacá na Bossa” acontece todas as quartas-feiras, no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. A 14ª edição do projeto segue até o dia 11 de dezembro.

Várias bandas se revezam no palco durante os quatro dias | Foto: Divulgação

Confira a agenda do mês de setembro:

4 de setembro

18h30 – Alex Marajoara e Banda

20h – Junior Rodrigues

11 de setembro

18h30 – Banda Escândalo Fônico

20h – Banda Impacto (tributo a Paralamas do Sucesso)

18 de setembro

18h30 – Renatinho

20h – Simone Guimarães

25 de setembro

18h – Cantor Eduardo Branco

20h – Banda Critical Age