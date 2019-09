Confira a programação musical do Passo a Paço 2019

Manaus - O Festival Passo a Paço 2019 começa nesta quinta-feira (5) e vai até domingo (8). O evento integra a programação oficial de celebrações de aniversário da cidade, promovida pelo município, comemorado dia 24 de outubro. Confira o dia de cada atração:

5 de setembro

A programação começa com a DJ May Seven, às 18h. Às 19h30, será a vez da banda Gramophone. Em seguida, às 21h, a atração nacional Ludmilla, e encerrando o primeiro dia, a atração internacional, CeeLo Green.

6 de setembro

A banda Coletivo 333 toca às 18h. Na sequência, às 19h30, será a vez da banda Bumba Meu Rock. Em seguida, às 21h, a atração nacional Fagner comandará o palco da Plataforma Malcher. Às 22h50, o rapper Emicida, também atração nacional, finalizará a programação do segundo dia

7 de setembro

O cantor Santaella abrirá a programação às 18h. Em seguida, a cantora Márcia Novo comandará o show, Baile da Papaizinha, com artistas convidados, às 19h30. Às 21h, a atração nacional Zeca Pagodinho, e encerrando o último dia de apresentações no palco Plataforma Malcher, às 22h40, Liniker e os Caramelows.



8 de setembro – Passinho

Atrações Locais

‘Passinho’

Inovando, mais uma vez, e pensando no lazer e segurança de crianças e jovens, o último dia do Passo a Paço 2019, o domingo (8), será totalmente dedicado às famílias. Nesse dia, a programação cultural estará concentrada no palco Arena (estacionamento do Paço da Liberdade) e no Coreto, junto à Feira Gastronômica.

Teatro

Considerado referência nacional no teatro de bonecos, o Grupo Giramundo, que tem 50 anos de trajetória, é a proposta que o Festival Passo a Paço traz para este ano. Uma exposição comemorativa será montada no espaço do Museu do Porto, sob a administração da Prefeitura de Manaus, que realizará também a intervenção urbana nas ruas do centro histórico, onde acontece o evento, com bonecos de mais de 4 metros de altura.

Um dos grupos de teatro de bonecos mais premiados em todo o mundo, o Giramundo é uma atração para todos os tipos de públicos: do adulto ao infantil. A cada ano, além de montar um novo espetáculo, o grupo faz uma remontagem. As 950 marionetes, que já encenaram ou ainda encenam as peças do grupo, compõem o maior acervo de coleção privada do Brasil.