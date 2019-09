Festival amazonense 'Breves Cenas' anuncia selecionados para 9ª edição

Manaus - Com recorde de inscrições, o Festival Breves Cenas de Teatro anuncia os selecionados para a 9ª da mostra competitiva de cenas curtas. A seleção do festival, que tem patrocínio da Caixa Cultural, foi realizada por uma curadoria especializada e o resultado completo pode ser conferido no site www.brevescenas.com.br .



No total, 46 cenas foram escolhidas para serem apresentadas em Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ). A seletiva inclui suplentes, caso ocorram desistências. Este ano, o Breves Cenas teve um 154 inscritos de vários estados brasileiros e também de outros países. Os selecionados terão de 04:59 a 15:01 minutos de duração para apresentação.

“Chegamos nesse resultado que é um grande mix estético com cenas de diversas linguagens, com temáticas diversas, ou seja, um apurado reflexo da atual produção contemporânea brasileira”, destaca o diretor geral, Dyego Monnzaho.

A circulação de produções independentes, por Estados de diferntes regiões, torna o Breves Cenas uma ferramenta de difusão cultural diante do atual cenário das artes, onde todos os canais de fomento à cultura estão mais escassos, além de impulsionar grupos e artistas que estão “fora do eixo” dominante de produção artística e distantes dos mecanismos mais oficiais de circulação e turnê.

“Dessa forma, o festival possibilita dar maior amplitude às artes cênicas contemporâneas brasileiras, onde os grupos vão poder circular em diversas cidades, mostra seus trabalhos e discutir sua produção. Tudo isso, acaba potencializando a produção independente e permite apresentar ao público olhares mais plurais do Brasil”, destaca Dyego Monnzaho.

Pela primeira vez, o festival amazonense será realizado em três cidades fora de Manaus. O Breves Cenas de Teatro será apresentado de 22 a 24 de outubro em Brasília (DF); depois de 5 a 7 de novembro será em Fortaleza (CE); e finaliza a temporada em cartaz de 6 a 15 de dezembro no Rio de Janeiro (RJ). Todas as apresentações são gratuitas e ocorrerão nos espaços culturais da Caixa Cultural, patrocinadora oficial via seleção do edital de Ocupação da Caixa Cultural.

Desde a primeira edição, o Breves Cenas tem como formato ser um festival de abrangência nacional, com a participação de grupos, artistas e convidados das artes cênicas de outros Estados e Países, como forma de fomentar intercâmbio profissional e artístico entre os participantes.

