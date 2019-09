Diney é atração confirmada na inauguração da roda de samba 'Ó Paí, ó'

Manaus- A partir do dia 13 de setembro, as noites manauaras ganharão um nova opção de entretenimento para os amantes de samba. A Roda de Samba 'Ó Paí, ó' inaugura em grande estilo com a atração nacional Diney, o grupo manauara Vemk Sambar, djbiÉ e Rafa Militão. Com música de qualidade, conforto e cerveja gelada o evento promete agitar o público da Zona Sul de Manaus. A casa de shows Via Sul Hall está localizada na avenida Tefé, no bairro Japiim.

A inauguração da Roda de Samba' Ó Paí, Ó' promete atrações locais e nacionais. Diney, um dos compositores da nova geração mais queridos. Nascido e criado em Marechal Hermes, ele é dono de alguns sucessos gravados por Belo, Revelação, Só pra Contrariar, Péricles, Mumuzinho, entre outros. Mais maduro e mais consciente de suas composições, em Julho de 2015, Diney juntou-se a Leandro Sapucahy para produzir seu primeiro CD, com participações de seus amigos Mumuzinho e Xande de Pilares.

No palco da Roda de Samba ainda sobem o grupo manauara Vemk Sambar e nos intervalos o djbiÉ e Rafa Militão agitam a galera fazendo todo mundo descer até o chão.

Os ingressos de pista estão no valor de R$20,00 e camarote por R$60,00. O ponto de vendas dos ingressos é na Resenha Outlet (@_resenhaoutlet). Para mais informações (92) 98202-4124.

