Festival de Verão 2019 movimenta a cidade de Maués no feriado

Maués- No período de 5 a 7 de setembro, a cidade estará em festa com uma extensa programação musical, cultural e esportiva durante mais uma edição do seu Festival de Verão. O evento ocorre desde 1994 e abre oficialmente a temporada de verão na Terra do Guaraná com o surgimento de belas praias como a Ponta da Maresia.

Este ano, a Prefeitura de Maués confirmou um total de 18 atrações musicais, sendo sete artistas e bandas que estão fazendo sucesso em Manaus: Uendel Pinheiro, Dj May Seven, João Victor e Rodrigo, Bumba Meu Rock (Márcia Siqueira, P.A Chaves e Banda Essence), Forró Peneirado e Rafinha & Banda. A programação completa com dias e horários já está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Maués.

O palco principal da festa terá a estrutura montada na Avenida Dr. Pereira Barreto, no Centro, além das atrações musicais, ocorrerão ainda os desfiles dos concursos de beleza ‘Musa Verão 2019’, ‘Garoto Bronze’ e ‘Garota Visitante’ que estão sendo bem aguardados pela população. Este ano, a Prefeitura lançou também a edição ‘Musa da Internet’ que escolherá a mais bela do verão a partir do número de curtidas no Facebook e Instagram. Na praia, as competições esportivas com premiação tomarão conta nas modalidades futevôlei, vôlei, torneio de pênalti, torneio de arremesso e travessia no rio Maués-Açú.

De (5) a (7) de setembro, a expectativa da Prefeitura é receber cerca 10 mil pessoas na cidade, gerando um impacto positivo no setor hoteleiro e na economia local. Mais de 300 novos empregos diretos e indiretos devem ser gerados, principalmente, na Feira de Artesão, que terá um espaço especial para a exposição de produtos de trabalhadores locais.

“Estamos preparados para receber todos os visitantes em mais um evento que terá uma grande estrutura e segurança reforçada, para que todos possam se divertir com tranquilidade. Maués te espera no Festival de Verão 2019!”, concluiu o prefeito da cidade, Junior Leite.

*Com informações da assessoria