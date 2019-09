'O Abuso é Verde-Rosa', Vitória Régia lança enredo do Carnaval 2020

A festa começa às 20h com a apresentação de atrações musicais e show com todos os itens da escola | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 13 de setembro, sexta-feira, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Vitória Régia realiza o lançamento do enredo do Carnaval 2020. O enredo “ Whernher Botelho é Coisa Nossa... O Abuso é Verde-Rosa ”. A festa começa às 20h com a apresentação do Grupo Samba de Quintal, Auzier do Samba, o show da Bateria “Berço do Samba”, além de show com todos os itens da escola.

O evento acontece na quadra da escola GRES Vitória Régia, localizada na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, com entrada franca e mesas liberadas.

A escola apresentará o tema que homenageará o estilista Wernher Botelho, que faleceu no último dia 2 de abril deste ano. A escola de samba da Praça 14 desfilará na madrugada do dia 23 de fevereiro, sendo a sétima agremiação, às 4h.

Tema

A ideia do enredo surgiu através de Rosana Vieira e Islene Botelho, após a morte do artista plástico Wernher Botelho Barroso, conhecido como Wernher Botelho. “Vamos levar para a passarela do samba a maravilhosa história de amor à arte e ao folclore do Amazonas, e principalmente o amor ao próximo, desconhecida por muitos que o conheciam, a conhecer a história desse Mago das Penas que muito fez pela arte e a cultura de nossa terra”, diz Islene Botelho, que desenvolveu o tema para homenagear o irmão.

Aderecista, estilista e artista plástico Wernher Botelho faleceu em 2 de abril deste ano com 53 anos, no Hospital Português Beneficente do Amazonas | Foto: Divulgação

De acordo com ela, a intenção da Vitória Régia é apresentar um enredo para tocar o coração do público que estará presente na avenida do samba. Tendo em vista que Wernher realizava vários eventos de cunho social. “O amor ainda é a solução para as mazelas sociais. Está tendo muito ódio, racismo, violência e muita desunião no mundo. Isso é falta de amor. Então a Verde Rosa traz a mensagem de Wernher Botelho como ser humano, 'fazer o bem sem olhar a quem'. A gente traz isso para a avenida, através do amor, da caridade, da igualdade e a genialidade do artista, seu amor à arte e ao próximo”, conclui.

Homenageado

Aderecista, estilista e artista plástico Wernher Botelho faleceu em 2 de abril deste ano com 53 anos, no Hospital Português Beneficente do Amazonas em decorrência de um linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema imunológico. Era o filho mais novo da família Botelho, que atualmente tem 86 anos. Ele era considerado um dos artistas mais talentosos no ramo das fantasias da cultura amazonense.

O estilista começou a criar peças para o Carnaval em 1982 e passou por várias escolas de samba da cidade e de outros Estados, como a Leandro de Itaquera, de São Paulo, e, em Manaus, Reino Unido da Liberdade e Unidos do Alvorada. Ele também produzia para o Festival Folclórico de Parintins.

Família Botelho | Foto: Divulgação

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Amazonas através da Secretaria de Estado da Cultura (SEC), Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da família Botelho

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98147-8038 ou nas redes sócias oficias da GRES Vitória Régia @gresvitoriaregia.

Serviço:

Lançamento do enredo GRES Vitória-Régia “Wernher Botelho é Coisa Nossa... O Abuso é Verde e Rosa - “Carnaval 2020”

Quando: 13 de setembro, sexta-feira, às 20h

Onde: Quadra da GRES Vitória Régia (rua Emilio Moreira, Praça 14)

Quanto: acesso gratuito, mesas liberadas

*Com informações da assessoria