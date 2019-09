Fã com síndrome de down reencontra Roberta Miranda em Manaus

Manaus - Conhecer o ídolo pessoalmente é o sonho de qualquer fã. Este é o caso de Ecilena de Aquino Siqueira, a “Cica”, de 52 anos, que admira o trabalho da cantora Roberta Miranda há mais de 15 anos.

Após familiares de Cica realizarem campanha nas redes sociais com a hashtag #RobertaRecebeACica, a repercussão foi tanta que a própria Roberta Miranda entrou em contato com a fã.

Conforme a sobrinha da fã, Neyla Siqueira, a assessoria da cantora convidou eles para conhecerem a cantora antes de sua apresentação no Palco Banana, nesta quinta-feira (5), no primeiro dia do Festival Passo a Paço 2019, realizado no Centro Histórico, Zona Sul de Manaus.

"Nós crescemos ouvindo Roberta Miranda. Então, desde que eu me lembro, minha tia sempre foi muito fã. Quando recebemos a ligação, a tia Cica ficou muito emocionada em poder rever a sua cantora favorita", declarou Neyla.

Cica, que tem síndrome de Down, já conheceu e tirou fotos com Roberta Miranda há mais de 15 anos, quando conseguiu ir ao camarim da cantora. As lembranças do encontro estão guardadas no quarto até hoje, em uma prateleira de destaque.

Cica é a filha mais nova de muitos irmãos e sempre foi a queridinha da família. "Depois do falecimento da minha avó, ela virou a cola que une todos. Sempre tentamos fazer as vontades dela como o aniversário, em junho, que é uma tradição da família e amigos", compartilha Neyla. Confira o vídeo gravado pela família durante o trajeto de Cica em um carro até o encontro da artista:

| Autor:

Roberta Miranda se apresenta nesta quinta-feira (5), às 18h, no Palco Banana, dando início à sexta edição do festival. Logo após é a vez da banda Saturno, em seguida o cantor paraense Jaloo e finalizando a noite com o setlist do DJ BSRapha

Já no Palco Plataforma Malcher, as atrações são a banda May Seven e Gramophone. Além deles, haverá também o show de Ludmilla, a cantora mais aguardada da noite, e pela primeira vez a atração internacional Ceelo Green.

Confira a gravação em vídeo da Web TV Em Tempo no camarim da Roberta Miranda: