Festival de rock 'Garage Sounds' acontece nesta sexta-feira em Manaus

Manaus - A capital amazonense recebe pela segunda vez o festival de rock independente do Ceará, o Garage Sounds, nesta sexta-feira (6) no Clube do Asa, localizado na avenida Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Com 23 bandas e dois palcos, o festival promete trazer a capital amazonense o melhor do rock nacional e os destaques da cena local. Em Manaus, o festival terá a produção da Ícone Produções pioneira em shows e festivais alternativos na capital.



Atrações como Dead Fish (ES), Francisco, El Hombre (SP), Esteban (RS), Surra (SP), Nervosa (SP) e Molho Negro (PA) compõem o line-up de peso que também será comandado pela bandas locais Superbad, Conduta092, Box44, Líbito, entre outras.



E não para por aí. O espaço também contará com Galeria Garage Sounds, um espaço com Food Park, loja de vestuários, CD’s, tatuagens e acessórios. Além da área Geek, um espaço dedicado aos nerds.



Os ingressos de pista R$55 (Meia-entrada) estão à venda no site Shopingressos.com e nas Óticas Diniz do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Park, e quiosque Uai Sô no Millennium Shopping.



Meia-entrada social



Haverá também a opção de meia entrada social, onde o público poderá doar um livro para obter o benefício da meia-entrada.



“Na primeira edição, aceitamos alimentos não-perecíveis como meia-entrada social que foram doados para a entidade NACER no Parque Dez. Dessa vez vamos repetir a dose e levar um pouco de conhecimento para as crianças do abrigo”, afirmou Hilton Batista, assessor do festival



Sobre o festival



O Garage Sounds surgiu em janeiro de 2017, com iniciativa dos produtores Rafael Neutral e Leonardo Kenji, que apostaram suas fichas na renovação autoral da música cearense. O festival teve sua primeira edição na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na cidade de Fortaleza, no Ceará, com mais de 12 horas de música e 41 atrações divididas em quatro palcos.

Serviço



Garage Sounds Manaus



Quando? 06 de setembro a partir das 16h



Onde? Clube do ASA - avenida Coronel Teixeira, 2.131 - Santo Agostinho (Próximo ao Hiper DB Ponta Negra)



Quanto? R$ 55 (meia entrada) e R$100 (inteira)



Vendas: https://shopingressos.com/evento/407/Garage_Sounds



Informações: (92) 98140-3001



Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/423464558493653/