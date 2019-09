Hoje é a vez de Fagner, Emicida, Magal e Letrux no Passo a Paço

Manaus- Nesta sexta-feira, (6), segundo dia do Passo a Paço 2019 , é a vez de Emicida, Fagner, Letrux e Sidney Magal animarem o público manauara. O festival acontece no centro histórico e integra a programação de 350 anos da cidade de Manaus. O evento encerra no domingo (8).

Durante os quatro dias de festa mais de 40 atrações se apresentarão nos três palcos do festival: Malcher, Banana e Coreto, e também no “Palco Arena”, que será montado exclusivamente no domingo para o “Passinho”, destinado ao público infantojuvenil.

Ontem o Passo a Paço recebeu o cantor norte-americano Cee Lo Green, Ludmilla, Jaloo e Roberta Miranda e outras atrações locais.

Quem abre o lineup deste segundo dia do festival é a banda Coletivo 333, às 18h. Na sequência, às 19h30, será a vez da banda Bumba Meu Rock. Em seguida, às 21h, a atração nacional Fagner comandará o palco da Plataforma Malcher. Às 22h50, o rapper Emicida.

Com uma carreira consolidada em todo Brasil e no exterior, Fagner traz para Manaus o show da turnê “Quem me levará sou eu”.

O cantor promete fazer o público cantar com grandes sucessos de sua carreira, como “Borbulhas de Amor”, “Canteiros”, “Deslizes” e “Espumas ao Vento”.

Outra atração super aguarda é Sidney Magal, que faz sucesso há cinco décadas com seu jeito excêntrico, conseguindo sempre se reinventar e conquistar um novo público, conforme passam as gerações. O público aguarda ansioso por “Sandra Rosa Madalena”.

Conhecido por suas declarações polêmicas, o rapper e produtor musical Emicida é encerra o segundo dia de apresentações do festival. Com uma imaginação em constante transformação, a cada sucesso, Emicida retrata de forma clara e objetiva a dura vida de cada brasileiro em situação precária. “Levanta e Anda”, “Passarinho”, “Triunfo”, “Eu Gosto Dela”, “Zoião”, “Hoje Cedo”, “Zica, Vai lá”, “Ainda Ontem” não vai faltar do repertório.

O nome “Emicida” é uma fusão das palavras “MC” e “homicida”. Como ganhava diversos torneios de rimas, os amigos o chamavam de ‘assassino’, aquele ‘matava’ os adversários através de seus refrões.

Sábado (7)

Já no sábado (7), o cantor Santaella abrirá a programação às 18h. Em seguida, a cantora Márcia Novo comandará o show, Baile da Papaizinha, com artistas convidados, às 19h30. Às 21h, a atração nacional Zeca Pagodinho, e encerrando o último dia de apresentações no palco Plataforma Malcher, às 22h40, Liniker e os Caramelows.

Feira gastronômica

Mais que integrar sabores e temperos da culinária amazônica no cardápio, a feira gastronômica da sexta edição do Passo a Paço, reune, num único lugar, um mix de opções, passando pela comida japonesa, indiana e vegana, além dos já tradicionais sanduíches gourmet, doces e sorvetes, presentes nas edições anteriores.

Nessa edição, a lateral da praça Dom Pedro II, juntamente com a avenida 7 de Setembro e a rua Bernardo Ramos receberá 25 barracas, entre chefes, novos chefes e novos talentos, que reúne alunos dos cursos de gastronomia das faculdades de Manaus.

Entre as opções gastronômicas estarão os estabelecimentos: Hereditário Pizzaria; Shin Suzuran; As Clarissas; Fast Temaki; Chef Zefinha Amazonas; Sr. Pasteleiro; Brownie.com; Chef Pio Câmara; Franco’s Pizza; Pizza Navona; Tandoor Mix; Délices Sucrés; Éstoria de Pescador; Pizza à Bessa; Hamburgueria e Tacacaria do Chef; Carne de Sol da Mara; Templo do Bacon; Voalá! Creperia; Chef Leila e Restaurante Papagaio’s.