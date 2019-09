Banda Bumba Meu Rock mistura os dois gêneros e agrada público no Paço

Unindo rock e toadas de boi-bumbá, a banda Bumba Meu Rock apresenta uma mistura de gêneros na segunda noite do Festival Passo a Paço 2019, no Centro Histórico de Manaus.

Alternando entre as toadas do Touro Azulado e do Boi do Povão, carregados de solos de guitarra e bateria, a banda agitou o público amante das duas cores do Festival Folclórico de Parintins.

P.A. Chaves é um dos vocalistas da Bumba Meu Rock | Foto: Leonardo Mota

O contador Valderir Souza, de 27 anos, torcedor do Boi Caprichoso ficou contagiado com as toadas no estilo rock. “Eu curto muito shows de rock. Sou Caprichoso desde criança. Nunca pensei que a união dos estilos ficaria tão boa” declarou.

A Rosa Vermelha do Garantido, Márcia Siqueira é uma das vocalistas da banda | Foto: Leonardo Mota

Não foi diferente para a estudante Samara Albuquerque, de 17 anos, que torce para o Boi-Bumbá Garantido. “Eu amo rock, minha banda preferida é Queen. E eu simplesmente adorei a mistura que fizeram da música do Fred Mercury com letras sobre a nossa terra”, confessou.

A banda 'Essence' junto com Márcia e P.A. formam a 'Bumba Meu Rock' | Foto: Leonardo Mota

Além das toadas com estilo “rock’n’roll, a Bumba Meu Rock trouxe covers dos grandes clássicos do rock, como Queen, Iron Maiden e Pink Floyd, com pequenas modificações nas letras exaltando a cultura amazônica.