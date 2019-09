Com dança e romantismo, Sidney Magal agita a segunda noite no Paço

Fãs de todas as idades se reúnem para prestigiar o show do cantor Sidney Magal, nesta sexta-feira (6) no Palco Malcher, da sexta edição do Festival Passo a Paço, realizado no Centro Histórico de Manaus.

Com um público de todas as idades, Sidney Magal deu início a segunda noite do Passo a Paço 2019 | Foto: Leonardo Mota

A estudante Marina Guimarães, de 15 anos, se encantou com a energia do cantor no palco. “Eu nunca tinha visto ele se apresentar. Confesso que não conhecia muito o trabalho dele, mas adorei a presença de palco do Sidney Magal”, contou Marina.

Já a aposentada Rosiane Silveira, de 68 anos, não ficou parada quando Sidney tocou ‘Sandra Rosa Madalena’. “Essa é a minha favorita, o Sidney Magal não podia terminar o show sem cantar Sandra Rosa Madalena. Essa música me traz a lembrança momentos bons da minha juventude”, confessou Rosiane.

Sidney e uma de suas dançarinas perfomando a clássica "Sandra Rosa Madalena" | Foto: Leonardo Mota

Sidney Magal encerrou o show afirmando que adorou o calor dos fãs manauaras e orientou para que o público não perdesse a apresentação do Fagner, cantor a quem tem profunda admiração. “Não vão perder o show do Fagner, quero ver vocês correndo para o outro palco”, brincou Sidney.