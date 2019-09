'Ano que vem faremos algo maior', diz Arthur sobre Passo a Paço 2020

Manaus- No último dia do Passo a Paço, brilharam as estrelas do Amazonas que participaram do The Voice Kids. Em meio a multidão que prestigiou os shows neste domingo, (8), estava o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto , que acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Ribeiro, degustou das delicias gastronômicas, assistiu parte do show de Raylla Araújo e fez questão de conversar com muitas famílias que se divertiam.

Sobre ter um dia dedicado às crianças e adolescentes, ele lembrou que, desde o início, o evento foi pensado para agradar a todos, e, por isso, nada melhor que prestar essa homenagem as famílias.

"As nossas atrações deste domingo transformaram o Paço praticamente em um The Voice Kids, com as presenças da Marcella (Bartholo), Lorenzo (Fortes) e Raylla (Araújo), participantes do programa. Nesta edição, chegamos a 200 mil pessoas, o que mostra que o evento é tão grande quanto festivais como o Lollapalooza. E tudo isso com muita organização, sem nenhum problema, somente com muita diversão e alegria" disse o prefeito.

No stand do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama também conversou com muitas pessoas que visitavam o espaço e fez questão de explicar sobre o trabalho da instituição e como a população pode ajudar.

"Estamos com um stand no Passo a Paço pelo terceiro ano e me alegra muito ver a receptividade do público ao nosso trabalho, o interesse em conhecer as nossas ações. Além disso, um dos nossos principais objetivos, que era incentivar o protagonismo cidadão foi alcançado. Muitas pessoas procurando informações de como ajudar na festa pelo Dia das Crianças, nosso próximo grande evento. A valorização das crianças para o prefeito Arthur e para mim é uma condição que fazemos questão de que componha as atividades da Prefeitura de Manaus. Prova disso também é o último dia desse grande festival, com o Passinho", disse a primeira-dama.

Ao final da visita, o prefeito fez uma avaliação sobre o evento e garantiu a realização do Passo a Paço 2020. "Foi um grande sucesso e no ano que vem faremos algo maior ainda, porque esse que é um dos maiores festivais do Brasil, só tende a crescer cada vez mais. Foi uma grande festa para ficar na lembrança e para recarregar as energias, pois, nesta segunda-feira, estarei visitando nossas obras seguindo minha rotina", confirmou o prefeito.

