Quer ir para o 'Cauxi no Beiradão'? Ingressos já estão à venda

Manaus- Os ingressos antecipados para o Cauxi no Beiradão do Brega, que acontece neste sábado, (14), na Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), localizada na rua da Lua, Morada do Sol, no Aleixo, já estão disponíveis por R$ 15, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato.

No dia do evento, que reunirá

Alaídenegão , Nunes Filho, The Stone Ramos e DJ Pendrive, a entrada custará R$ 20, na bilheteria.

A abertura da festa temática com assinatura da Cauxi Produtora Cultural, às 22h, e os intervalos entre as atrações ficarão por conta do DJ Pendrive, que promete uma sequência de cumbia, brega, salsa, beiradão, entre outros ritmos dançantes.

A anfitriã Alaídenegão exibirá, no repertório da noite, clássicos da banda que marcaram os eventos na pista da Assinpa. Entre os destaques estarão “Batom na Cueca”, “Banzeiro”, “Bebé” e “Rabeta”.

Já o príncipe do brega, Nunes Filho, que tem 40 anos de carreira, apresentará para o público hits como “Subindo Pelas Paredes”, “Quero Gritar que Te Amo”, além de “Samara” e “Na Cama ou Na Banheira”.

Com o show do disco mais recente, “Quero Ser o Seu Bombom”, lançado em agosto, a The Stone Ramos trará, no setlist, canções como “Keyllyanny”, “Então Tá” e “Novo Amor”.

*Com informações da assessoria