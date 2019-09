Vídeo: série Guaraná chega a 16ª edição com novidades

A temporada de concertos da Série Guaraná começa nesta quinta-feira (12). Em sua 16ª edição, a série de música erudita realizada pelos Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) terá novidades. Além do Teatro Amazonas, haverá apresentações no Centro Cultural Palácio Rio Negro, nas igrejas da Matriz e São Sebastião e no Hospital João Lúcio. A Série também contará com diversos concertos em prol da campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, nos quais a entrada será a doação de um brinquedo.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca que a pasta segue no processo de descentralização das ações. “Queremos que todos os nossos eventos estejam mais perto da população, permitindo o maior acesso do cidadão à cultura. Para tanto, sempre incluímos nos nossos programas apresentações em espaços que não sejam os nossos, com públicos que normalmente não assistiriam aos espetáculos“, afirma.

A estreia da temporada será no Teatro Amazonas, às 20h, com “Sinfonia Doméstica”, apresentado pela Amazonas Filarmônica sob regência de Luiz Fernando Malheiro. Com duração de 1h30, o concerto reunirá obras de Wolfgang Amadeus Mozart (Serenata n.13 em sol maior “Uma pequena serenata noturna”, K.525) e Richard Strauss (Sinfonia Doméstica, op.53). A classificação é livre e entrada com doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.

Regente da Amazonas Filarmônica, o maestro Luiz Fernando Malheiro destaca a versatilidade do programa. “Essa temporada terá uma programação bastante eclética, com um pouco de tudo, com vários períodos da história da música contemplados. Na abertura, por exemplo, tem Mozart, e tem Strauss, com a ‘Sinfonia Doméstica´, que nunca foi feita aqui; mas o programa vai ter também obras inéditas de Santoro, vai ter Busoni, que é um relevante compositor italiano”, adianta o maestro. “Temos a preocupação de sempre apresentar repertórios novos para o público e para orquestra”, completa.

Outro destaque desta edição, segundo o maestro Marcelo de Jesus, será a execução de “Missa Solemnis”, de Ludwig van Beethoven. “’Missa Solemnis’ é uma das grandes obras da Série. Uma composição de grande expressão de Beethoven. O concerto terá participação do Coral do Amazonas, será um desafio para o coro, uma obra que também nunca foi feita aqui”, comenta o maestro.

Marcelo destaca ainda as parcerias da Série. “Contamos com importantes parcerias que mostram a força da Série Guaraná, como é com a Embaixada da Bélgica, que há quatro anos traz o vencedor do ‘Concurso Rainha Elisabeth’ para participar dos nossos concertos. Esse ano será a mezzo-soprano Eva Zaïcik, premiada na edição de 2018”, comenta.

Em setembro

Mais dois concertos serão apresentados em setembro. No dia 19, às 20h, a Amazonas Filarmônica, desta vez sob regência de Marcelo de Jesus, apresentará “Shostakovich Santoro”, com obras do compositor russo Dmitri Shostakovich (Concerto para violino n.2 em dó sustenido menor, op.129) e do amazonense Claudio Santoro (Concerto para piano n.1).

O concerto contará com dois músicos convidados: o violinista italiano Alessandro Borgomanero e o pianista brasileiro, com atuação nos Estados Unidos e Europa, Aleyson Scopel. A classificação é livre e entrada com doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.

No dia 26, às 20h, a pianista Elina Sarkisian e a Amazonas Filarmônica, sob regência de Luiz Fernando Malheiro, realizam mais um concerto da Série Guaraná XVI, apresentando obras de Sergei Rachmaninov (Concerto para piano n.3 em ré menor, op.30) e Ferruccio Busoni (Suíte Turandot, op.41). A classificação é livre e a entrada é mediante a doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.

A Série Guaraná continua com apresentações até o dia 13 de dezembro.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo