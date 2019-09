'Eu tô carente' apresenta Uendel Pinheiro, Du Barranco e convidados

Manaus- A roda de samba “Eu to carente”, na rua Luiz Antony, Centro recebe nesta quinta-feira (12), a partir das 20h30, o músico Du Barranco e banda, o cantor Uendel Pinheiro e os Jamblacks. A noite ainda terá como atração o músico Jean Carlos (ex Loka Tentação) como participação especial e o DJ Vittor durante os intervalos.



Uendel Pinheiro que recentemente, lançou o seu DVD intitulado “In Rio”, promete fazer um repertório bem diversificado, onde passeará pelos clássicos do samba e pagode, axé, swuingueiras e boi bumbá.

A entrada é gratuita para as mulheres até às 22h30, mas a casa também dispõe de ingresso open bar com direito à água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipiroska. Os primeiros 100 pagantes ganham ingresso para a “Arena do Samba” como cortesia. Reservas e informações podem ser obtidas através do número 99128-8274.

*Com informações da assessoria