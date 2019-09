Campeonato de Cubo Mágico acontece neste fim de semana

Manaus - Nos dias 14 e 15 de setembro, o Manaus Plaza Shopping Shopping recebe o 9º Campeonato Amazonense de Cubo Mágico, brinquedo que estimula o raciocínio lógico e que desde sua invenção vem desafiando gerações de crianças e adultos.



O evento que é aberto ao público acontece das 10h às 18h no sábado e das 12h às 18h no domingo é organizado pelo Gabriel Santos, representante da World Cube Association no Amazonas, ele que também é campeão amazonense e faturou nove medalhas no campeonato de Teresina desse ano.

Os especialistas em solucionar o desafio podem competir em diversas categorias, como o 2x2x2, 3x3x3, 3x3x3 com uma mão, com os olhos vendados, Megaminx, Square-1 e outras mais.