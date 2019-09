Com Raça Negra, Samba Manaus vai agitar a Arena da Amazônia

Manaus- O Samba Manaus 2019 traz de volta a Manaus grandes nomes da música brasileira como Thiaguinho, Sorriso Maroto, Dilsinho, Raça Negra, Ferrugem, Turma do Pagode e Suel, ex-Imaginasamba. As novidades desta edição são Xande de Pilares, Belo e Parangolé.

Além dessa turma toda, o cantor Uendel Pinheiro também está na lista dos artistas que promete incendiar o maior evento de samba da região que, este ano, acontece pela primeira vez na Arena da Amazônia, localizada na Zona Centro-Sul de Manaus, no dia (12) de outubro.

O cantor paraense Uendel Pinheiro , que iniciou a carreira tocando cavaquinho, e hoje soma quatro Cd’s além de um DVD gravado, também faz parte das atrações do maior evento do gênero na capital amazonense.

Os artistas foram escolhidos por meio de voto popular, na página oficial da Fábrica de Eventos, organizadora do show, no Facebook. Como em 2018, o grupo Sorriso Maroto arrebatou a maioria dos votos ultrapassou o número de sete mil e vai vir para a capital amazonense em sua formação original. Bruno Cardoso estava afastado dos palcos por problemas de saúde e retomou a agenda de shows no final de agosto.

Junto com Dilsinho, o Sorriso está no Top 3 das músicas mais tocadas do gênero samba/pagode no mês de agosto, com a canção '50 vezes'. Em primeiro lucar, outra música da dobradinha, 'Pouco a pouco'.

Estreias

Cheio de fãs da época que integrava o grupo Imaginasamba, Suel agora tem a missão de apresentar o trabalho da carreira solo pela primeira vez em Manaus.

O grupo de pagode baiano Parangolé não aterrissava em solo manauara desde 2013.

Estrutura

Com 12 horas de programação, a maior roda de samba a céu aberto do país , vai apresentar uma grande estrutura na Arena do Amazônia.

Como em 2018, a festa vai contar com a produção em um palco duplo, permitindo assim maior interação entre o público e os artistas que se apresentarem no evento e, claro, dando mais dinamismo por conta da simultaneidade dos shows.

